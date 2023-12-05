自由廣場》政論節目收視指南

◎ 張約翰

音調高亢、聲量喧囂、交鋒激烈、言詞尖酸，間或夾雜一些性別、族群的不適當比喻，和錯誤的歷史資訊，這就是台灣各電視台的政論節目，比任何好萊塢驚悚、恐怖片更能讓觀眾焦慮爆表。

然而政壇任何大秀奇觀上演，政論節目收視率都能攀高，愈臨近大選，奇觀愈多，藍白合、讓六趴、君悅會、兩億說、大公主、護主趙子龍⋯⋯讓人目不睱給，此時政論節目製造的焦慮也愈嚴重，愈焦慮愈需要第二天回頭再求主持人名嘴開釋，一有風吹草動更需要指點迷津，全然忘了政論節目本身從來就是政治秀的一部分。

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從媒體與主持人立場、各陣營名嘴選擇、當天討論主軸及討論方向，政論節目都與政壇變化合為一體，政論節目並不是置身事外的中立第三方，通常更接近帶風向散布陰謀論，或將政爭搬進攝影棚由代理人再演一次給觀眾看。要說能從觀看政論節目得到什麼，大概心理安慰與認同感建構比釐清事實要多得多。

看收視率排行就知道，愈是來賓立場平衡、主持人中立、事實重於陰謀論，收視就愈差。觀眾不是看不穿，而是不願看穿。網路調查各名嘴的口碑聲量，前廿名的網路好感度都是負面高於正面，前四十名只有一名正面高於負面。

政論節目收視更成為一種儀式，一種掌握遙控器的一家之主藉由收看並發表意見統一全家意識形態的政治課時間。如果你早已不耐煩這種處境，那麼筆者有如下建議。

首先，找理由逃離儀式。你可以利用這段時間去夜間進修、排夜班、散步運動，這些都比看政論節目更有正當性。

其次，如果你逃不掉，那麼找點家事做，收餐桌洗碗筷，甚至利用時間打手遊團戰，人在心不在也是一種方法。

最後，不要試圖和家人在看政論節目時唱反調，甚至想說服家人看相反立場的政論節目。推己及人，你不愛被洗腦，別人也一樣，換個立場洗別人的腦並沒有比較好。

愈接近大選，政論節目與政治情勢之間相互影響的程度就愈大。如果你想同時保有理性決策與家庭和睦，最好離政論節目遠一點；如果你就是手握遙控器的那個人，請把家人的重要性放在螢幕裡的人之前。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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