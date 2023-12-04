晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（李筱峰專欄）藍色的邏輯

2023/12/04 05:30

學術上所謂「邏輯」（logic）又稱理則、論理、推理，是指正確有效的推論方法。但本文所謂的邏輯，還包括心態、價值、語意、動機、觀念等所有的心理與思維。

當今藍營政客的心理與思維。我分析以下幾種：

一、是非顛倒，價值錯亂：例如他們對專制獨裁者蔣介石，喊英明領袖萬歲！對民選的小英總統，則辱罵專制獨裁；兩蔣喊反攻大陸，消滅共匪，他們高呼「效忠領袖」。民進黨沒有要消滅共匪，希望雙邊平等互惠，他們卻罵挑釁，破壞和平！再看，英國網路公司調查「全球最適宜居住國家」，台灣榮獲第一，藍營卻說我們生活「水深火熱」。

二、諧音辱罵，胡亂類比：例如他們長期以來罵台獨為台「毒」。一百多年前全球只有卅幾國，現在多出六倍，莫非都是中毒結果？最好笑的是，近年來常引塔利班來比喻綠營執政為「塔綠班」。除了讀音相近之外，簡直無知！就拿婦女政策來對比，塔利班佔領阿富汗後，持續壓迫女性。女孩不許上學，婦女不准工作，穿著也須符合塔利班的服裝規範。在塔利班統治下，童婚、早婚和強迫婚姻大幅增加。民進黨執政是這樣嗎？我們還出現女性總統哩！至於其他對基本人權的侵害，更是天淵之別，我們是Freedom House評比的自由國家（自由度九十四分），塔利班的阿富汗是完全不自由國家（自由度八分）；再看經濟學人二○二一公布的全球民主指數，台灣排名第八，亞洲之冠，是全面民主（Full democracy）政體；再看去年非政府人權組織CIVICUS報告公民活動自由度，台灣連四年列亞洲唯一「開放」國家。塔利班的阿富汗為「封閉」國家。

三、語意混亂，觀念不清：侯友宜說要和趙少康攜手贏回中華民國。按中華民國在一九四九被中共趕來台灣，若要贏回中華民國，勢必消滅中華人民共和國才能贏回中華民國。這不是在挑釁嗎？破壞兩岸和平莫此為甚！侯友宜一方面說堅定反對台獨，又說他也反對一國兩制。那麼他不就是要一國一制了嗎？他的一國是哪一國？如果是中華民國，可是中共認定中華民國在台灣也是台獨啊！他如此胡拉亂扯，基本語意都搞不清楚，如何當總統？

四、空頭支票，天花亂墜：趙少康發表政見開出支票說，他們當選後，職業軍人月薪增加兩萬，公私立大學生一律免學費。我看乾脆軍人月薪增加五十萬，全民一律免稅，如何？還記得當年韓國瑜的政見嗎？太平島挖石油、愛情摩天輪、海水沖馬桶…，天花亂墜竟然也有票！

五、雙重標準，前後矛盾：有藍民說，蕭美琴的媽媽是美國人，所以她可能會出賣台灣給美國。奇怪！鄭成功的媽媽是日本人，他們怎麼說鄭成功是民族英雄？

二○二一年八月十六趙少康批評小英說：役男只服四個月兵役，根本無法應付爆發戰爭時的國防需求。但隔年十二月十日趙卻說：如果我當總統，役期回歸四個月，絕不延長。

六、制約洗腦，強化仇恨：貪污案、賄選案、經濟犯最多的是國民黨，但他們硬說「下架貪腐的民進黨」，這句子不須實證，只是不斷反覆，產生心理學上的制約反應，久而久之就可以帶風向誤導，讓生活不如意的選民產生仇恨值，票就騙到了！

藍色邏輯不勝枚舉，無腦選民聽得興沖沖，理性選民聽得憂心忡忡！

（作者為台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書