自由廣場》（李筱峰專欄）藍色的邏輯

學術上所謂「邏輯」（logic）又稱理則、論理、推理，是指正確有效的推論方法。但本文所謂的邏輯，還包括心態、價值、語意、動機、觀念等所有的心理與思維。

當今藍營政客的心理與思維。我分析以下幾種：

請繼續往下閱讀...

一、是非顛倒，價值錯亂：例如他們對專制獨裁者蔣介石，喊英明領袖萬歲！對民選的小英總統，則辱罵專制獨裁；兩蔣喊反攻大陸，消滅共匪，他們高呼「效忠領袖」。民進黨沒有要消滅共匪，希望雙邊平等互惠，他們卻罵挑釁，破壞和平！再看，英國網路公司調查「全球最適宜居住國家」，台灣榮獲第一，藍營卻說我們生活「水深火熱」。

二、諧音辱罵，胡亂類比：例如他們長期以來罵台獨為台「毒」。一百多年前全球只有卅幾國，現在多出六倍，莫非都是中毒結果？最好笑的是，近年來常引塔利班來比喻綠營執政為「塔綠班」。除了讀音相近之外，簡直無知！就拿婦女政策來對比，塔利班佔領阿富汗後，持續壓迫女性。女孩不許上學，婦女不准工作，穿著也須符合塔利班的服裝規範。在塔利班統治下，童婚、早婚和強迫婚姻大幅增加。民進黨執政是這樣嗎？我們還出現女性總統哩！至於其他對基本人權的侵害，更是天淵之別，我們是Freedom House評比的自由國家（自由度九十四分），塔利班的阿富汗是完全不自由國家（自由度八分）；再看經濟學人二○二一公布的全球民主指數，台灣排名第八，亞洲之冠，是全面民主（Full democracy）政體；再看去年非政府人權組織CIVICUS報告公民活動自由度，台灣連四年列亞洲唯一「開放」國家。塔利班的阿富汗為「封閉」國家。

三、語意混亂，觀念不清：侯友宜說要和趙少康攜手贏回中華民國。按中華民國在一九四九被中共趕來台灣，若要贏回中華民國，勢必消滅中華人民共和國才能贏回中華民國。這不是在挑釁嗎？破壞兩岸和平莫此為甚！侯友宜一方面說堅定反對台獨，又說他也反對一國兩制。那麼他不就是要一國一制了嗎？他的一國是哪一國？如果是中華民國，可是中共認定中華民國在台灣也是台獨啊！他如此胡拉亂扯，基本語意都搞不清楚，如何當總統？

四、空頭支票，天花亂墜：趙少康發表政見開出支票說，他們當選後，職業軍人月薪增加兩萬，公私立大學生一律免學費。我看乾脆軍人月薪增加五十萬，全民一律免稅，如何？還記得當年韓國瑜的政見嗎？太平島挖石油、愛情摩天輪、海水沖馬桶…，天花亂墜竟然也有票！

五、雙重標準，前後矛盾：有藍民說，蕭美琴的媽媽是美國人，所以她可能會出賣台灣給美國。奇怪！鄭成功的媽媽是日本人，他們怎麼說鄭成功是民族英雄？

二○二一年八月十六趙少康批評小英說：役男只服四個月兵役，根本無法應付爆發戰爭時的國防需求。但隔年十二月十日趙卻說：如果我當總統，役期回歸四個月，絕不延長。

六、制約洗腦，強化仇恨：貪污案、賄選案、經濟犯最多的是國民黨，但他們硬說「下架貪腐的民進黨」，這句子不須實證，只是不斷反覆，產生心理學上的制約反應，久而久之就可以帶風向誤導，讓生活不如意的選民產生仇恨值，票就騙到了！

藍色邏輯不勝枚舉，無腦選民聽得興沖沖，理性選民聽得憂心忡忡！

（作者為台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法