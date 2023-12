自由廣場》自學者在LSE演講 驚豔LSE學官產界社群

◎ 施芳瓏

十二月一日數位發展部部長唐鳳,在由 LSE IDEAS(LSE 外交政策智庫)主辦的演說上,驚豔了 LSE 學官產業界的社群,計有:G20和 G7創始學者、英國和歐盟外交官、Govlnsider和Ditchley Foundation等國際重量級聽眾。聽聞她是位數位天才,與會者親眼看到,她給予一個迷人的講題:“Policymaking in the Digital Age: Lessons from Taiwan” (數位時代的政策制定—台灣的經驗),她的講解是如此地詳盡,見解又是這麼的深刻,讓與會者警醒面對:當今網路的服務與攻擊,已無遠弗屆進入我們的日常生活,擁有一個能夠增進服務品質,但又可防範假訊息的數位機構,是非常迫切需要的。

五天前,前總統馬英九因助選站台,指出:「回憶起自己競選總統連任那年(二○一一年),倫敦政經學院請他去演講,身為競爭對手的蔡英文卻沒有去」,並以此理由,推論「蔡英文沒有LSE 博士學位」。總統府發言人立馬澄清:LSE於二○一九年駁斥抹黑蔡總統博士學位的聲明*,在學校的官網即可查核到,馬前總統或因數位落差,或有識讀上的需要協助,相關幕僚應積極提供,確保離任多年的馬前總統不會受到假訊息的錯亂。

除此,這是「張飛打岳飛」嗎?馬前總統在 LSE演講是 張飛打岳飛」嗎?馬前總統在 LSE演講是日,講題為:“Bridging the Divide: A Vision for Peace in East Asia” (跨越對立:東亞和平的新願景), 是為首次競選總統造國際聲勢,但來的觀眾多是台灣、中國、香港等華人學生,那時競選對手也不是蔡英文?馬前總統近日「有演講=有學位」的「制式思維」發表五天後,就被他所自豪演講所在的學院給打臉了,有名的自學者數發部唐鳳部長,受邀在倫敦政經學院演講。

一九八一年出生的唐鳳,從國中二年起,就開始形成她的「破框思考」,為了不想佔榜首名額,而交白卷,將保送的名額讓出來給同學,只因為她清楚「傳統制式教育」,不是她要的!唐鳳部長的自學,很少在家,多是到大學旁聽課程,並到世界各地取經。那時值一九九○年代晚期和二○○○年代初期,正是網路全球資訊風起時,她在網路上尋找自己的老師和志同道合的同學,建構出自己的知識體系,面對科技日新月異的挑戰,透過不斷的自我學習,來提升自己。

唐鳳部長說:「我成年以後就沒有做任何事是把別人比下去,所以那個智商一六○,並不是要把別人比下去用的」。以此類推,希望台灣社會也有相同的態度,不要把 「在世界名校演講,用來把別人比下去。」

