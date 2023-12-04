晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》自學者在LSE演講 驚豔LSE學官產界社群

2023/12/04 05:30

◎ 施芳瓏

十二月一日數位發展部部長唐鳳，在由 LSE IDEAS（LSE 外交政策智庫）主辦的演說上，驚豔了 LSE 學官產業界的社群，計有：G20和 G7創始學者、英國和歐盟外交官、Govlnsider和Ditchley Foundation等國際重量級聽眾。聽聞她是位數位天才，與會者親眼看到，她給予一個迷人的講題：“Policymaking in the Digital Age: Lessons from Taiwan” (數位時代的政策制定—台灣的經驗)，她的講解是如此地詳盡，見解又是這麼的深刻，讓與會者警醒面對：當今網路的服務與攻擊，已無遠弗屆進入我們的日常生活，擁有一個能夠增進服務品質，但又可防範假訊息的數位機構，是非常迫切需要的。

五天前，前總統馬英九因助選站台，指出：「回憶起自己競選總統連任那年（二○一一年），倫敦政經學院請他去演講，身為競爭對手的蔡英文卻沒有去」，並以此理由，推論「蔡英文沒有LSE 博士學位」。總統府發言人立馬澄清：LSE於二○一九年駁斥抹黑蔡總統博士學位的聲明*，在學校的官網即可查核到，馬前總統或因數位落差，或有識讀上的需要協助，相關幕僚應積極提供，確保離任多年的馬前總統不會受到假訊息的錯亂。

除此，這是「張飛打岳飛」嗎？馬前總統在 LSE演講是 張飛打岳飛」嗎？馬前總統在 LSE演講是日，講題為：“Bridging the Divide: A Vision for Peace in East Asia” (跨越對立：東亞和平的新願景)， 是為首次競選總統造國際聲勢，但來的觀眾多是台灣、中國、香港等華人學生，那時競選對手也不是蔡英文？馬前總統近日「有演講=有學位」的「制式思維」發表五天後，就被他所自豪演講所在的學院給打臉了，有名的自學者數發部唐鳳部長，受邀在倫敦政經學院演講。

一九八一年出生的唐鳳，從國中二年起，就開始形成她的「破框思考」，為了不想佔榜首名額，而交白卷，將保送的名額讓出來給同學，只因為她清楚「傳統制式教育」，不是她要的！唐鳳部長的自學，很少在家，多是到大學旁聽課程，並到世界各地取經。那時值一九九○年代晚期和二○○○年代初期，正是網路全球資訊風起時，她在網路上尋找自己的老師和志同道合的同學，建構出自己的知識體系，面對科技日新月異的挑戰，透過不斷的自我學習，來提升自己。

唐鳳部長說：「我成年以後就沒有做任何事是把別人比下去，所以那個智商一六○，並不是要把別人比下去用的」。以此類推，希望台灣社會也有相同的態度，不要把 「在世界名校演講，用來把別人比下去。」

編按：倫敦政經學院關於蔡英文博士學位的聲明https://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2019/j-October-2019/LSE-statement-on-PhD-of-Dr-Tsai-Ing-wen

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書