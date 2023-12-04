自由廣場》自學者在LSE演講 驚豔LSE學官產界社群

◎ 施芳瓏

十二月一日數位發展部部長唐鳳，在由 LSE IDEAS（LSE 外交政策智庫）主辦的演說上，驚豔了 LSE 學官產業界的社群，計有：G20和 G7創始學者、英國和歐盟外交官、Govlnsider和Ditchley Foundation等國際重量級聽眾。聽聞她是位數位天才，與會者親眼看到，她給予一個迷人的講題：“Policymaking in the Digital Age: Lessons from Taiwan” (數位時代的政策制定—台灣的經驗)，她的講解是如此地詳盡，見解又是這麼的深刻，讓與會者警醒面對：當今網路的服務與攻擊，已無遠弗屆進入我們的日常生活，擁有一個能夠增進服務品質，但又可防範假訊息的數位機構，是非常迫切需要的。

五天前，前總統馬英九因助選站台，指出：「回憶起自己競選總統連任那年（二○一一年），倫敦政經學院請他去演講，身為競爭對手的蔡英文卻沒有去」，並以此理由，推論「蔡英文沒有LSE 博士學位」。總統府發言人立馬澄清：LSE於二○一九年駁斥抹黑蔡總統博士學位的聲明*，在學校的官網即可查核到，馬前總統或因數位落差，或有識讀上的需要協助，相關幕僚應積極提供，確保離任多年的馬前總統不會受到假訊息的錯亂。

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除此，這是「張飛打岳飛」嗎？馬前總統在 LSE演講是 張飛打岳飛」嗎？馬前總統在 LSE演講是日，講題為：“Bridging the Divide: A Vision for Peace in East Asia” (跨越對立：東亞和平的新願景)， 是為首次競選總統造國際聲勢，但來的觀眾多是台灣、中國、香港等華人學生，那時競選對手也不是蔡英文？馬前總統近日「有演講=有學位」的「制式思維」發表五天後，就被他所自豪演講所在的學院給打臉了，有名的自學者數發部唐鳳部長，受邀在倫敦政經學院演講。

一九八一年出生的唐鳳，從國中二年起，就開始形成她的「破框思考」，為了不想佔榜首名額，而交白卷，將保送的名額讓出來給同學，只因為她清楚「傳統制式教育」，不是她要的！唐鳳部長的自學，很少在家，多是到大學旁聽課程，並到世界各地取經。那時值一九九○年代晚期和二○○○年代初期，正是網路全球資訊風起時，她在網路上尋找自己的老師和志同道合的同學，建構出自己的知識體系，面對科技日新月異的挑戰，透過不斷的自我學習，來提升自己。

唐鳳部長說：「我成年以後就沒有做任何事是把別人比下去，所以那個智商一六○，並不是要把別人比下去用的」。以此類推，希望台灣社會也有相同的態度，不要把 「在世界名校演講，用來把別人比下去。」

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