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自由廣場》台灣下任總統的嚴峻挑戰

2023/12/04 05:30

◎ 陳永昌

英國《經濟學人》雜誌形容二○二四年是「全球史上最盛大的選舉年」。首先登場是一月十三日台灣總統投票，最動見觀瞻則是十一月五日美國總統大選，兩者輔牙相倚。誰當選美國下屆總統，台灣人無從置喙，但選舉結果將牽動台灣利害關係，台灣第十六任總統當選人勢必面對嚴峻挑戰。

最新民調顯示，宣布尋求連任的美國總統拜登在關鍵州多居劣勢，支持率落後於共和黨內初選一枝獨秀的前總統川普，甚至部分民主黨人對拜登八十一歲高齡憂心忡忡，民主黨內若出現不同聲音，無異保送川普重返白宮。

美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣在貴報《東亞情勢的年終回顧》文中清楚指出：川普從未對台灣人民或政府表現出任何理解或讚賞，川普當選將是美台關係逐漸降溫的預告。愷切提醒本地自作多情「川粉」切莫繼續抱持不切實際幻想。

在《天下大亂：川普政府的中國政策，其形成、矛盾與內幕》一書，華盛頓郵報專欄作家喬許羅金揭露：從就職前同蔡英文總統通話到發動貿易戰跟北京撕破臉，都不在原先預期的意外發展，無法反映川普本人反中或親台本意初衷；商人性格的川普根本不在乎台灣，儘管台灣確實從川普與習近平擦槍走火談不成交易而獲益，必須歸功於前國務卿龐皮歐與前副國家安全顧問博明等強硬抗中派，把握川普心不在此難得機會，一舉扭轉華盛頓共識中國政策整體走向。

同樣挺台不遺餘力的前國家安全顧問波頓在《事發之室：白宮回憶錄》一書也寫到，勢利眼的川普曾以「筆尖」和「辦公桌」形容兩岸實力懸殊，強調「台灣特別不對川普的胃口」，尤其對人權議題絲毫提不起勁，直接要求波頓「別再提台灣、香港跟維吾爾人了」。

川普勝選機率增高，世界局勢不確定性風險也增加。跡象顯示，莫斯科當局明年底前不會減緩對烏軍事侵略，一旦川普再次入主白宮，很可能撤回對基輔援助，歐盟國家支持隨之崩盤，普廷決定把賭注押在川普身上。習近平會不會有同樣想法，寄希望於重新再跟川普談場大交易？台灣有必要戒慎恐懼提早因應。

美中台三角關係詭譎多變，台灣三黨總統副總統候選人中，哪一個組合最有能力與經驗應對可能的危局，強力捍衛台灣主體性，應成為選民投票前最重要考慮因素之一。

（作者為企業專業經理人）

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