自由廣場》紐西蘭反擊手機成癮症

◎ 林基興

最近，紐西蘭新總理將禁止全國學校使用手機，好讓學生集中注意力：「希望我們的孩子好好學習，老師能專注於教學」。2022年，其慈善教育中心警告「新文盲的識字危機」，因有超過三分之一的15歲者幾乎無法讀寫。

2007年，蘋果賈伯斯推出第一台iPhone時曾說，「革命性的產品將會改變所有的事」，果然，其設計巧妙操控「多巴胺分泌回饋系統」的新鮮、刺激、滿足的快感，實在請君入甕。賈伯斯說他會限制孩子玩科技產品的時間，但別人家的小孩呢？

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現代人手機不離身，若無手機即有焦慮不安「無手機恐慌症」，手機成癮症包括每隔幾分鐘就要檢查臉書或LINE等社交媒體，以及時回覆。其次是滑出腦力問題，智慧手機取代了很多人腦的功能，不用背電話號碼、寫字不需靠大腦、不需要認路。亦即，產生腦力趨弱的新「文盲」。

筆者搭大眾交通系統，車上儘是玩手機者；路上看到店家員工，多專注手機而非招呼過路客賞貨；授課時，部分大學生嗜玩手機（或以平板電腦掩飾）。今年十月，黃昆輝教授教育基金會發布「大學教授眼中的大學生」民調，公立大學有八成認為學生上課玩手機等分心，私立大學則九成。

2018年3月，台北市有小五男童疑因父母沒收手機而跳樓，疑似「毒品上癮的戒斷症候群」。6月，世界衛生組織將「網路遊戲成癮」視為一種病，與毒品等並列，都是上癮的精神疾病。高醫精神科主任柯志鴻發現，網路成癮者的功能性磁震造影（fMRI），大腦活化反應顯示渴求喚起、衝動控制不良。「數位海洛因」（digital heroin）侵襲著國家未來主人翁的大腦，可說動搖國本。

成癮特徵包括︰比其他事優先、控制力受損、導致人際與其他損害。現代父母本身也可能是成癮者，如何教導孩子？難怪有小學生說，希望自己變成為父母的手機。「放下手機後要做什麼？」師長須有備案，實踐「引導科技改善生活而非損害生活」的觀念。還有，公權力必須介入，如前述的紐西蘭案例，力挽狂瀾。

（作者為大學教授）

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