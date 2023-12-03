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自由廣場》台海嚇阻靠實力，而非靠保證

2023/12/03 05:30

◎ 陳世民

美國「外交事務」刊出葛來儀等學者文章「台灣與嚇阻的真正源頭：為何美國不能只是威脅中國，而須給予再保證」，認為：台美中三方並未提供彼此足夠的保證。主張：台灣在加強防衛能力的同時，也須向北京做出保證，亦即只要中國不攻擊台灣，台灣也不會追求獨立，並建議賴清德若勝選應凍結台獨黨綱。

再多保證也澆不熄習近平的野心

國內一些參選人於是炒作此文是要求賴清德放棄台獨黨綱，卻不提中國威脅，這是偏駁的扭曲，是欲加之罪何患無辭。現況是，除非同意中華民國被中共併吞，否則其他選項，中共都能說成是台獨而威脅發動戰爭，包括迄今只說反台獨、不說支持統一的侯友宜。

是中國在製造威脅，而非台灣或美國

此文副標題「為何美國不能只是威脅中國，而須給予再保證」。錯了！全世界沒有人在威脅中國，而是中國向世界製造威脅，更不是美國或蔡政府把台灣帶向戰爭。其實，只要中國不發動戰爭，全世界沒有國家會攻擊中國。台海動盪的原因，並非台美中三方沒有給彼此足夠的保證，而是中國出了一個想永遠掌權當皇帝的習近平。目前中國經濟放緩，社會一旦出現動盪，習是否會想藉由攻台，追逐祖國統一的中國夢，以鞏固其統治的正當性，進而爭取2027年的第四任期，這才是台海和平近來遭破壞的癥結，台灣任何人當選總統都不會改變習的這個野心。

能嚇阻習近平的唯有「實力」

一旦習近平有實力拿下台灣，就算提供再多保證給習，他仍會發動戰爭。習這種獨裁者就像希特勒，唯一聽得懂的語言只有「實力」，希特勒藉著不斷對外戰爭勝利，以維繫其永久獨裁正當性，此一歷史教訓，我們不能遺忘。把明年大選打成是和平與戰爭選擇的人，如果當選只會帶來一時虛幻和平假象，反而容易弱化台灣防衛意志及實力，讓習近平提前具有實力以發動戰爭。

（作者為台灣大學政治學系副教授）

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