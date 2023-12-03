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自由共和國》曾進發／澳洲生命之樹

2023/12/03 05:30

澳洲生命之樹

曾進發／攝影詩人

澳洲生命之樹

說明︰澳大利亞新南威爾士州北部位於布魯姆斯角（Brooms Head）的河流，滙流進卡科拉湖（Lake Cakora）時，宛如一棵立體的「生命之樹」。

澳洲生命之樹

這棵「生命之樹」會隨著季節變化、水量多少、晨昏光影，變化不同的顏色。如同人類的生命旅程多彩多姿又變化萬千。

利用無人機拍攝「生命之樹」，不同角度、不同美感的美麗奇幻全景圖。

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