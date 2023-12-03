晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》林昭陽／數位領土延伸的關鍵－數位基建與雲網融合技術應用之輸出

2023/12/03 05:30

林昭陽／中華電信總經理

一、跨國數位領土的數位基礎設施擴展

全球自由貿易和數位化正在重新塑造國家的主權能力和影響範圍。各國正積極通過資料中心、國際海底電纜與衛星，擴展其數位領土之範圍，瞄準的是全球市場開發、跨國供應鏈整合和國家影響力擴展。如位於亞歐航道中心的新加坡，現為亞洲最重要的數位經濟市場之一，過去曾積極招商建設資料中心和國際海底電纜，雖受空間和電力等資源侷限，但隨需求持續增長，新加坡政府已於二○二二年一月解除了新建資料中心的限制，並配合該國整體產業發展策略，持續其數位領土擴展之路。

二、雲網融合構建多維度數位領土

在以資料中心、國際海纜及衛星構成之陸海空網路架構下，各國也嘗試結合雲計算、大數據、人工智慧和資訊安全等新興技術發展上層智慧應用，試圖發揮「雲網融合」優勢，以多維度推展策略擴張其數位領土。如被《WIRED》雜誌評為「世界上最先進的數位社會」－愛沙尼亞 ，在經濟合作暨發展組織（OECD）、世界經濟論壇（WEF）、世界銀行或歐盟等多個數位國家實力評估中名列前茅，其多達二千六百項以上的數位政府服務，除大幅提政府效能外，更成功吸引大量國際投資，該國藉由數位轉型與智慧應用發展，克服小國寡民劣勢，在沒有國界限制的數位疆域上，持續延伸數位領土。

三、憑藉台灣數位基礎條件掌握發展契機

台灣位於東亞地理中心位置，具備絕佳海纜中心的條件，連接包括日本、美國、韓國以及新南向東協的重要數位經濟與潛力市場，而二○一三年Google 在台資料中心運轉後，近年各大國際企業也相繼進駐並擴建，逐步累積台灣資料中心的發展深度，另除了政府在同步與低軌衛星的積極佈署外，近年來台灣也成為全球衛星供應鏈的重要生產基地之一。

台灣在雲網技術的良好條件與環境下，政府與諸如通信、半導體、精密機械、工具機零件等重要產業可同樣循數位領土拓展思路，從台灣製造轉向全球製造，掌握過程中關鍵的創新要素，提升台灣在全球經濟繁榮以及印太地區的穩定貢獻，同時擴大台灣的數位領土和影響力。

此外，在多維度的數位領土概念下，依據林佳龍秘書長提出之「三位一體」新雁型架構，台灣企業恰可藉由近年積極投入數位轉型、淨零轉型所形成之共同信念與目標，以企業本體出發，重新審視發展企業合作關係，尋找新的企業定位與價值，而台灣過往以規模、效率與成本優先之產業發展考量，也應以韌性與信任所取代，進行全面思考與布局，致力建構具備反脆弱（Anti-fragile）特性的產業合作關係，而台灣在產業經濟合作的重構下，國際合作關係也將多元發展，將在未來印太地區新的雁群形成後，於其中擔任多重要角。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書