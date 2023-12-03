自由共和國》林昭陽／數位領土延伸的關鍵－數位基建與雲網融合技術應用之輸出

林昭陽／中華電信總經理

一、跨國數位領土的數位基礎設施擴展

全球自由貿易和數位化正在重新塑造國家的主權能力和影響範圍。各國正積極通過資料中心、國際海底電纜與衛星，擴展其數位領土之範圍，瞄準的是全球市場開發、跨國供應鏈整合和國家影響力擴展。如位於亞歐航道中心的新加坡，現為亞洲最重要的數位經濟市場之一，過去曾積極招商建設資料中心和國際海底電纜，雖受空間和電力等資源侷限，但隨需求持續增長，新加坡政府已於二○二二年一月解除了新建資料中心的限制，並配合該國整體產業發展策略，持續其數位領土擴展之路。

二、雲網融合構建多維度數位領土

在以資料中心、國際海纜及衛星構成之陸海空網路架構下，各國也嘗試結合雲計算、大數據、人工智慧和資訊安全等新興技術發展上層智慧應用，試圖發揮「雲網融合」優勢，以多維度推展策略擴張其數位領土。如被《WIRED》雜誌評為「世界上最先進的數位社會」－愛沙尼亞 ，在經濟合作暨發展組織（OECD）、世界經濟論壇（WEF）、世界銀行或歐盟等多個數位國家實力評估中名列前茅，其多達二千六百項以上的數位政府服務，除大幅提政府效能外，更成功吸引大量國際投資，該國藉由數位轉型與智慧應用發展，克服小國寡民劣勢，在沒有國界限制的數位疆域上，持續延伸數位領土。

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三、憑藉台灣數位基礎條件掌握發展契機

台灣位於東亞地理中心位置，具備絕佳海纜中心的條件，連接包括日本、美國、韓國以及新南向東協的重要數位經濟與潛力市場，而二○一三年Google 在台資料中心運轉後，近年各大國際企業也相繼進駐並擴建，逐步累積台灣資料中心的發展深度，另除了政府在同步與低軌衛星的積極佈署外，近年來台灣也成為全球衛星供應鏈的重要生產基地之一。

台灣在雲網技術的良好條件與環境下，政府與諸如通信、半導體、精密機械、工具機零件等重要產業可同樣循數位領土拓展思路，從台灣製造轉向全球製造，掌握過程中關鍵的創新要素，提升台灣在全球經濟繁榮以及印太地區的穩定貢獻，同時擴大台灣的數位領土和影響力。

此外，在多維度的數位領土概念下，依據林佳龍秘書長提出之「三位一體」新雁型架構，台灣企業恰可藉由近年積極投入數位轉型、淨零轉型所形成之共同信念與目標，以企業本體出發，重新審視發展企業合作關係，尋找新的企業定位與價值，而台灣過往以規模、效率與成本優先之產業發展考量，也應以韌性與信任所取代，進行全面思考與布局，致力建構具備反脆弱（Anti-fragile）特性的產業合作關係，而台灣在產業經濟合作的重構下，國際合作關係也將多元發展，將在未來印太地區新的雁群形成後，於其中擔任多重要角。

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