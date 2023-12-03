自由共和國》鄭秀玲／呼籲全民一起打國際盃（上）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

我國經濟近年表現如何，在選舉期間候選人為了勝選莫衷一是。吾人以下列四國際評比指標來客觀說明︰ （一）股市是經濟櫥窗，睽違卅年，台股指數近日已超越香港恆生指數。二○一八年時，港股曾高達三萬三四八四點，當時台股只有一萬一千點；（二）瑞士洛桑「國際管理發展學院」（二○二三年世界競爭力評比），我國在六十四個經濟體中排名第六，是二○一二年以來最佳表現；（三） NUMBEO發布全球醫療照護指數，我國已連第八年居首；（四）南韓央行於今年初公布二○二二年人均GDP為三萬二二三七美元，低於我國的三萬二八一一美元，南韓人均GDP正式被台灣超車，為二○○三年來首見。

由上可知，在疫情衝擊、烏俄戰爭、美對中貿易及科技戰等國際局勢詭譎多變下，我國經濟表現真的很亮眼，這要歸功於蔡總統領導的團隊因應有方及全民共同努力的結果。蔡政府在關鍵時刻作了以下正確的決策，化危機為轉機，引導台商回台投資並吸引外資，更且將我國經濟和全球民主國家緊密連結和合作，茲簡要說明如下︰

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一、因應美中貿易戰，賴清德行政院長適時通過境外資金匯回管理運用及課稅條例，引導台商匯回資金︰

為因應川普的美中貿易大戰及肥咖條款上路，賴院長於二○一八年任內促成「促進境外資金回國投資特別條例」通過，給予二年時間優惠稅率，讓海外匯回的資金確實投入產業發展，避免流入房市和股市。此條例在二年期限內共引導了三○一七億元台幣的資金匯回。經濟部近日稱台商及外商來台投資金額截至目前已超過二．一兆元。欣欣向榮的各產業廠房擴建已造成缺工現象，更完全翻轉了馬政府過去執政八年親中政策造成台商大量外移中國，掏空台灣經濟的頹勢！

二、蔡總統發揮其國貿專長，與歷來最多民主先進國家建立緊密實質關係，促進我國貿易多元化，讓台灣成為全球經貿不可或缺的關鍵伙伴︰

回首過去這三年多來蔡總統一面要率領行政團隊保護國人免受C0VID-19疫情的打擊，更且在全球供應鍵斷錬等危機下，發揮其國貿專長，化危機為轉機，與歷來最多民主先進國家建立緊密實質關係，讓世界看見台灣的關鍵角色，實在令人敬佩。二○二○年疫苗還未研發出來這一年，大部分國家無法正常工作，我國因防疫成功，可繼續出口遠距工作所需的資通訊產品，製造業和航運業因而大發利市，台股持續維持在萬點之上。歐美日汽車業者更驚覺因港口停擺無法及時進口台灣的晶片，導致其工廠停擺。美國政府更發現台灣掌控了約九成先進晶片製造市場，乃火速通過「晶片法」欲補貼台韓等半導體業者赴美設廠。

隨著川普總統任內通過的「台灣旅行法」、「國防授權法」和「亞洲再保證倡議法」等友台法案及拜登政府通過的「台灣國際團結法案」、「晶片法」及「潔淨能源相關投資及稅賦減免」等法案，近年來美國多位州長率團來台訪問（例如Arizona、 California、Florida、Idaho、Indiana、Montana、New Jersey、 New Mexico、Utah、Virginia、Washington、Wyoming等），透過設立州辦事處或簽署合作備忘錄，尋求和我國產官學界建立經貿、科學、教育、文化及觀光等領域的合作。

美國是全球最大內需市場，其研發創新能力更是全球之冠，台美合作正是提升我科研實力和出口競爭力的最佳捷徑。除了美國州長和國會議員絡繹不絕來訪外，日本、加拿大、比利時、英國、斯洛伐克、捷克、奧地利和愛沙尼亞等國會議員亦爭相來台，尋求合作。由上可知，對比過去馬政府將台灣經濟完全鎖進一中市場，只有中國大陸各省省長率團訪台的光景，我國貿易結構更多元化。國人和民主法治國家做生意和交流更有保障和安全了！

疫情期間台灣的護國神山（即頂尖且完整的上下游半導體產業鏈），終被世人重視。國外相關的材料及設備廠不斷加碼投資台灣，例如日本東京威力科創成立維修暨訓練中心動土；封裝材料供應商住友培科增設產線；知名特用化學及生技製藥德商默克啟動在台卅二年以來規模最大的投資案（五～七年內投資一七○億元）；半導體先進材料美商英特格在台啟用其全球最大製造基地；半導體產業材料商新應材興建南科高雄園區廠；EUV大廠艾司摩爾荷商啟動在台增資逾百億元新建廠區等工程。由此可見，這些國際大廠對我國經濟發展前景及政治安定的信心，為何有些無良政客一直唱衰台灣呢？

再者，世人更看到台灣地理戰略位置的重要性。全球海運巨頭馬士基執行長指出，台灣海峽是全球最忙碌的航線之一，有全球五十％貨櫃運輸經過。日本所需要石油與天然氣有七成需經過台灣海峽運送；同時也是日韓兩國透過海運將貨物運送至歐洲的重要通道。因此，經過七年來政府和全民的同心協力下，維護台海和平穩定、防止台海發生危機或衝突，已成為區域乃至全世界所有民主夥伴共同關注的議題。

（待續）

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