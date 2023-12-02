自由廣場》真正的戰場在立法院！

◎ 杜信龍

明年選舉，韓國瑜確定成為國民黨不分區立委的第一名，順利進入立法院，這將對台灣的民主構成嚴重挑戰。回顧過去，罷免韓國瑜的過程中，基進黨的積極參與，對罷免的成功發揮了關鍵作用。未來，立法院內若缺乏基進黨的參與，即使民進黨取得過半，也可能帶來令人擔憂的後果。

韓國瑜過去的表現引起爭議，風格和言論引起社會不安。他再次嶄露頭角，極可能又是一場民主災難。他進入立法院，可能造成政治環境更趨極端化，讓對話和協商變得更困難，勢必影響台灣的治理穩定，以及國際社會對台灣民主的觀感。

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基進黨過去證明了它在民主進程的重要性，為台灣本土在野、轉型正義和國安議題發聲。未來若缺乏他們的參與，可能將失去一個平衡力量，使台灣民主更脆弱。

國民黨阻撓台灣加強軍備以應對中共的威脅，包括力阻自製潛艦和相應預算。這使我想到，韓國瑜甚至是馬文君的加強版。面對中共侵擾台灣，我們不能忽視被削弱防禦能力、被蒐集軍情的風險，尤其是在不肖軍士官充當內應之下，後果不堪想像。

我們迫切需要一個更堅定的本土在野力量，目前的政治光譜，是藍白打綠的二打一局面，藍白總統候選人的鬧劇不應掩蓋真正的戰場。根據民調，基進政黨票已接近5%門檻，極有機會入陣立法院，形成更好的抗衡，加強民進黨的反脆弱。

再次行動呼籲：選擇支持具有本土在野力量的候選人，以建立更為強大的國會聲音，捍衛台灣的獨立、主權和安全，以維護台灣民主的長遠穩定。

（作者是科技公司工程師）

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