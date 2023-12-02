自由廣場》贊成中生來台就學，反對在台就業

◎ 李宏仁

中國國民黨總統候選人侯友宜近日表示，只要他當選，立即在對等、尊嚴、友善的前提下，與大陸全面重啓對話與交流、重建兩岸互信，重啓蔡政府擱置八年的「兩岸貿易協議（ECFA）」談判，並會開放更多陸生、陸客來台」、「境外生尤其大陸生，歡迎來台灣就讀以後，有機會，慢慢走到讓他們來這裏（台灣）就業。」此論引發熱議，尤其「開放陸生來台就業」的主張，更被民進黨強烈抨擊，認為將嚴重影響台灣青年就業權益與機會。

中國於2020年4月9日公告暫停陸生來台就讀，以因應COVID-19疫情，但台灣教育部在去年7月及11月，就已開放中國學生與短期研修生來台就讀，將持續與中方爭取與溝通中生來台就學。

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茲以輔導中生的經驗，主張「贊成陸生來台就學，反對陸生在台就業」。接觸並輔導過中生的人，應該會同意，絕大多數中生都十分用功，珍惜來台求學的機會，且成績都很不錯。他們看到台灣本地生曠課，不用功的態度，甚至會問「老師，為什麼台灣同學不珍惜這麼難得的求學機會？」令我無言以對。他們對台灣的文化及風土人情更是印象深刻，十分喜愛及稱羨。

開放中生來台，讓他們體驗台灣各項生活經驗，尤其是民主、自由、多元、開放的社會風氣及文化，經過比較之後，相信對他們未來返回中國，促進兩岸的瞭解及交流應有助益。

至於「就業」方面，中國若未相對開放台籍學生赴中就業的具體可靠保障措施，台灣在未經妥適規劃即貿然開放中生在台就業，勢必衝擊台灣青年就業的權益及機會，本人期期以為不可。

（作者是國立台中科技大學教授）

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