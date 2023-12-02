自由廣場》究竟是誰在阻擋花東快？

◎ 翁建中

回到立院當天，在討論前瞻條例草案的附帶決議第28項時，徐榛蔚還懂得投下反對票；但討論到附帶決議第31條「要求細項建設的主管機關，應對未經核定、不符環境永續、具社會爭議的項目先行環評」此條例時，徐榛蔚竟然消失，出席人數從93人變成92人，表決到36項時國民黨團甚至整團消失。

究竟是誰不尊重立法院，不尊重選民？

國民黨立委李德維近日批評2017年7月5日立法院臨時會，指蕭美琴與民進黨立委針對時任立委花蓮縣長徐榛蔚提出的「希望前瞻基礎建設條例納入花蓮環島高速路網建設」投下反對票。

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將時間拉回當天，立法院針對前瞻草案進行討論，當時民進黨團投票反對徐等27人的前瞻草案，是因為徐榛蔚提出了一兆億元的特別預算，目的要建置花東快速道路發展基金，公督盟當時就指出「不反對花東人有更好的交通建設，但這個提案沒有顧慮到台灣整體財政。」

時年五月的花蓮縣長傅崐萁提案前瞻383億、170案，七月立院審查，夫妻卻演雙面人，一個熱烈歡迎前瞻建設、一個卻在立法院扯麥克風、搶發言台、丟水球，失序喊反對前瞻。到了十二月縣府再提13案，傅徐兩人在時任行政院長賴清德到花蓮辦說明會時才又要收割政績？

若按徐榛蔚片面曲解當時投票表決結果，那徐反對的時代力量與親民黨提案前瞻草案包含：人才培育建設、新農業建設、友善生育環境建設、無毒家園建設等，是否也可說成徐與國民黨團不在乎農民生計？不關心人才計劃？不友善生育環境？

翻開前瞻基礎建設官網，花蓮縣佔了98項亮點，包含提升道路品質、鐵路雙軌電氣化、客庄369幸福計劃等，其中也有縣府大力推廣的成果，還敢說前瞻沒有幫到花蓮？2024年國民黨不分區第二位的柯志恩，在當時前瞻草案討論時發言說「我們接受妥協，幫人民從8年8900億縮減成4年4200億元，善盡在野黨責任」但與柯同黨的徐榛蔚卻提出了一兆元的花東建設經費，是要罔顧環評與建設規劃，或中飽私囊成為只有她自己的政績？人們會給出公道，資料會給出證據！

（作者為國立東華大學學生）

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