自由廣場》健保給付也要符合公義精神

◎ 林應然

行政院會112-12-01公布，因今年3月20日後衛福部將新冠疫情醫療支出改以健保支應，導致醫療院所的服務量增加，造成點值稀釋，若平均點值未達1點0.9元的部分，將會補到0.9元。這樣的公義政策，督保盟及醫改會竟然指責為「這是史上第一次，為了選舉，明目張膽地玩弄健保遊戲規則」認為是將健保當作選票提款機，此番言論引起醫界憤慨。

督保盟及醫改會難道不知，去年底在協商今年的健保總額時，新冠疫情醫療支出是由疾病管制署編列「特別預算」支出的，並未協議由「健保預算」支出，當衛福部今年3月20日將新冠疫情醫療支出改以健保支應時，已違反總額協商的約定，督保盟及醫改會若是公正團體，理應指責衛福部違約，而非於今放話指責衛福部與醫界。衛福部如今的作為，只是回歸補正總額的協議精神罷了。

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醫界非常感嘆，萬物及人事成本飛漲，只有健保給付幾十年不漲甚至打折給付，醫界忍辱負重經營，因為健保攸關眾多民眾健康權益及社會安定，不能說倒就倒，但全世界有實施全民保險總額給付的國家，幾乎都是醫療院所做滿應有的給付額度就不再做了，因此才會發生想開刀或做檢查，卻須排程到數月或幾年後，但台灣卻是滿額也得再做，只是健保署會打折或斷頭不給付，醫界多年來一直強烈訴求，請給我們應有尊重，還我一點等於一元，不要打折，不要斷頭。

當台灣因醫療費用便宜、可近性高而被列為最適合居住國家時，當許多國家的醫療人員因為醫療給付不足而罷工走上街頭時，大家應該慶幸，台灣有一群忍辱負重、堅守岡位的醫療人員在維護大家的健康，請好好珍惜，鼓勵支持他們。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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