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自由廣場》季辛吉辭世 台灣人不愛他

2023/12/01 05:30

◎ 魏思源

美國前國務卿季辛吉近日逝世，享壽一百歲，季辛吉數十年政治生涯，在美國外交政策扮演關鍵、有時卻頗具爭議的角色。如季辛吉於一九七○年代一手推動美國與中國建交，助力談判結束一九七三年以色列與諸鄰國的「贖罪日戰爭」（即第四次中東戰爭），在後來結束越南戰爭的《巴黎和平協約》中，他也發揮關鍵作用。

多年來不乏對季辛吉的激烈批判，有指責他將美蘇競爭置於人權之上，且在世界多地支援高壓政權，包括智利的奧古斯圖．皮諾契特（Augusto Pinochet）政權，鎮壓反對派人士，造成大量的侵犯人權事件。

季辛吉在八十八歲出版《論中國》一書，儘管大部分評論者推崇季辛吉的學識，及他對當代中國野心的精心評估，但這本書輕鬆略過中國的一九八九年天安門大屠殺和其他侵害民權，而引起《紐約時報》和《華爾街日報》一致的尖銳批判；《紐約時報》一篇書評指出，這本書推廣季氏個人的現實主義思維，抬舉毛澤東式統治，卻質疑晚近美國追求人權的努力。《華爾街日報》則指出，季辛吉要世人原諒中國的天安門大屠殺，卻無視於那場運動的夢想還沒熄滅，讓人感到很困擾。

季辛吉是現實主義者，並不關心他國內政，也不管該國是否為民主制度，只要對美國有利就可接觸，所有舉措都為促進本國利益，包括國家生存、國際地位、經濟成就等，因而容易犧牲小國的利益。前陣子，季辛吉呼籲烏克蘭對俄羅斯讓出領土，氣壞了烏克蘭總統澤倫斯基。台灣也算是其中之一，季氏為大老闆尼克森促成訪中國行程時發布《上海公報》，其中美國承認「台灣是中國的一部分」，也犧牲了台灣。

很少有外交官像季辛吉那樣毀譽都如此強烈，時而被讚頌為一個為美國利益重塑外交政策的終極務實者，時而又被譴責在自認有利於國家時會拋棄美國價值觀，特別是在人權方面。季氏容易犧牲小國的利益以成就大國的穩定，說他是老謀深算的國際級政客與投資客並不為過。

（作者從事資訊業）

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