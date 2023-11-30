晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》民主家庭

2023/11/30 05:30

◎ 莊芳華

身為台灣人，一輩子很難不陷入選舉狂潮當中。

我出生以前，日治時期的一九三五年，蔣渭水、林獻堂等台灣人，就在日本殖民體制下，爭取到台灣人第一次地方自治選舉的權利，把議會請願權授與人民。

從出生懞懂，到慢慢知曉世間事，我在家人朋友間感受到的選舉熱潮，總是一波又一波，是週期性狂潮。唸小學時，家人兄姊們圍著收音機聽開票，唱票員的聲音傳來，某某一票、某某一票，但那些在演講場上提出跨時代論點，被社會人批評為驚世叛逆的人，最終總被維持極權勢力的味精、肥皂派打敗。圍著收音機的家人，只好在 一次又一次的挫敗與惋嘆聲中，繼續他們為台灣爭取民主信念的奮戰。

無論從要求組黨、解除戒嚴、廢刑法一百條、聲援獨台案、廢國代，到全民選總統的每次戰役，都是在衝撞威權，衝撞體制，屢戰屢敗，屢敗屢戰之下，終能累積出往民主進步方向前進的社會能量。

人權的多元尊重，公義公益的平等，是普世尊重的價值觀。台灣主權，雖然長年遭受大中國意識侵略，但追求獨立自主的一貫精神，從來不曾消逝；早年被視為叛逆的先進理念，今日已是推動台灣進步力量的主流思潮了。

我傳承了原生家庭的教養，也是追求民主，主張台灣獨立運動的狂熱份子，並把熱情傳承給子女。在民主思潮狂奔的年代，我與女兒都曾是行走街頭的衝組。極權體制被迫走向全民民主，終於達成政黨輪替的整個時代歷程中，我的家庭，都是關注社會動向，追蹤選情的狂熱份子。

二○○○年，台灣終於完成第一次政黨輪替，我以為台灣的政治倫理，可以逐步正常化，我辭掉十年來協力寫社論、執行編輯的美國台灣公論報（海外人稱為台獨報），全心投入真正喜愛的山林行走與田園勞作。我甚至認為，政壇上任何興風作浪的風波，都只是時代的小事端，終必服膺於健全的民主制度，讓社會獲得合理的平衡。之後我的生活，更熱切關懷大地，覺得守護環境的美好，是更永恆的價值。

二○一七年，我的女兒吳音寧，懷抱一腔熱情，接受台北農產運銷公司聘任，期望推動農業的體制革新，提升台灣農業與農鄉人的福祉，卻遭受虛假謠言鋪天蓋地的中傷與身心霸凌，而被解職。

音寧回到家鄉，我笑笑對她說「好誒！放長假了！輕鬆了！」我知道她有足夠的勇氣，能接受如此殘酷無情的社會現實。她回答說「我們這個時代所受的委屈，相較於台灣民主前輩、先烈們的苦難，真的不算什麼啊！」

家鄉的農民朋友，很多人心情不捨而流淚，紛紛來家裡拜訪她、安慰她。我們深深感覺「就是這樣美好的田園家鄉，讓我們的身心有依靠。就是這一份真情，維繫了我們持續為台灣社會努力的動能，這股力量，正孕育著台灣的新生與永續的美好；至於人世間的紛擾、挫敗與糾結現實，我們都可以勇敢的去面對啊！」

二○二三的五月初，女兒忽然決定，暫停她已書寫三年，即將進入收尾期的小說作品，接受民進黨徵召，投入這一場紛亂糾結的大選戰爭。為了她這個決定，我才是真正感覺不捨啊！在這樣言論紛亂，利益拉扯，權勢分贓的爭奪戰役當中，我只有祝福她，並盼這會是一場成熟的民主活動，能讓社會的公義價值更加彰顯，讓台灣家園的未來更加可靠。

（作者是退休教師、自由作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書