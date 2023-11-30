◎ 莊芳華

身為台灣人，一輩子很難不陷入選舉狂潮當中。

我出生以前，日治時期的一九三五年，蔣渭水、林獻堂等台灣人，就在日本殖民體制下，爭取到台灣人第一次地方自治選舉的權利，把議會請願權授與人民。

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從出生懞懂，到慢慢知曉世間事，我在家人朋友間感受到的選舉熱潮，總是一波又一波，是週期性狂潮。唸小學時，家人兄姊們圍著收音機聽開票，唱票員的聲音傳來，某某一票、某某一票，但那些在演講場上提出跨時代論點，被社會人批評為驚世叛逆的人，最終總被維持極權勢力的味精、肥皂派打敗。圍著收音機的家人，只好在 一次又一次的挫敗與惋嘆聲中，繼續他們為台灣爭取民主信念的奮戰。

無論從要求組黨、解除戒嚴、廢刑法一百條、聲援獨台案、廢國代，到全民選總統的每次戰役，都是在衝撞威權，衝撞體制，屢戰屢敗，屢敗屢戰之下，終能累積出往民主進步方向前進的社會能量。

人權的多元尊重，公義公益的平等，是普世尊重的價值觀。台灣主權，雖然長年遭受大中國意識侵略，但追求獨立自主的一貫精神，從來不曾消逝；早年被視為叛逆的先進理念，今日已是推動台灣進步力量的主流思潮了。

我傳承了原生家庭的教養，也是追求民主，主張台灣獨立運動的狂熱份子，並把熱情傳承給子女。在民主思潮狂奔的年代，我與女兒都曾是行走街頭的衝組。極權體制被迫走向全民民主，終於達成政黨輪替的整個時代歷程中，我的家庭，都是關注社會動向，追蹤選情的狂熱份子。

二○○○年，台灣終於完成第一次政黨輪替，我以為台灣的政治倫理，可以逐步正常化，我辭掉十年來協力寫社論、執行編輯的美國台灣公論報（海外人稱為台獨報），全心投入真正喜愛的山林行走與田園勞作。我甚至認為，政壇上任何興風作浪的風波，都只是時代的小事端，終必服膺於健全的民主制度，讓社會獲得合理的平衡。之後我的生活，更熱切關懷大地，覺得守護環境的美好，是更永恆的價值。

二○一七年，我的女兒吳音寧，懷抱一腔熱情，接受台北農產運銷公司聘任，期望推動農業的體制革新，提升台灣農業與農鄉人的福祉，卻遭受虛假謠言鋪天蓋地的中傷與身心霸凌，而被解職。

音寧回到家鄉，我笑笑對她說「好誒！放長假了！輕鬆了！」我知道她有足夠的勇氣，能接受如此殘酷無情的社會現實。她回答說「我們這個時代所受的委屈，相較於台灣民主前輩、先烈們的苦難，真的不算什麼啊！」

家鄉的農民朋友，很多人心情不捨而流淚，紛紛來家裡拜訪她、安慰她。我們深深感覺「就是這樣美好的田園家鄉，讓我們的身心有依靠。就是這一份真情，維繫了我們持續為台灣社會努力的動能，這股力量，正孕育著台灣的新生與永續的美好；至於人世間的紛擾、挫敗與糾結現實，我們都可以勇敢的去面對啊！」

二○二三的五月初，女兒忽然決定，暫停她已書寫三年，即將進入收尾期的小說作品，接受民進黨徵召，投入這一場紛亂糾結的大選戰爭。為了她這個決定，我才是真正感覺不捨啊！在這樣言論紛亂，利益拉扯，權勢分贓的爭奪戰役當中，我只有祝福她，並盼這會是一場成熟的民主活動，能讓社會的公義價值更加彰顯，讓台灣家園的未來更加可靠。

（作者是退休教師、自由作家）

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