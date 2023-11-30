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自由廣場》制裁叛國軍人，補強國安法規

2023/11/30 05:30

◎ 趙萃文

高檢署偵辦國軍洩密案，查出七名軍士官涉賄洩密中共，拍攝投降心戰影片，依涉犯《貪污治罪條例》的違背職務收賄罪、《國家安全法》的為大陸地區發展組織等罪分別起訴。此案涉及部隊有負責首都衛戍的航特部六○一旅、花東、金門防衛指揮部、清泉崗空軍基地、成功嶺一○四新訓旅，影響層面之大，對軍心士氣造成重大傷害，折損國軍榮譽，尤增國人疑懼，辜負社會期待。

本案軍人因收受中方金錢，以違背職務收賄罪起訴，刑度相對較重，尚符情理，惟此乃因《貪污治罪條例》對公務員不合比例的嚴懲，早為刑法學者所批評。至於拍「投降影片」給中共，最重雖可處無期徒刑，卻已對軍人的信念與價值造成扭曲。軍人身分特殊，軍人與國家的關係和軍人的忠誠倫理，不能完全用一般公務員與國家關係看待，此恰為國軍之憂與國人之恚！

按《陸海空軍軍官士官服役條例》第58條規定，服軍官役、士官役者，應宣誓效忠中華民國，遵守國家法令，並對公務有終身保守機密之責任。軍人違反忠誠義務，應得以《陸海空軍懲罰法》予以處罰，最重得予撤職。

另《陸海空軍刑法》第1章的違反效忠國家職責罪，其中之勾結外力叛亂罪、降敵罪等，容有成罪餘地，蓋因軍刑法（刑法亦然）就該罪章，已將刑罰的防衛線前置擴張。本案其中兩人配合共諜拍攝「我願意投降解放軍」，嚴重違反軍人忠誠義務，概屬軍刑法第廿四條第二項「降敵罪」概念，若嚴格解釋，甚至可能構成第一項「投敵罪」之未遂犯；縱令法制不齊，規範有所不足，亦應找出解方並修正規範。

軍紀若不佳，再好的軍備也沒用；國軍本係一個整體，一損俱損、一榮俱榮。黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，讓軍人傳統信念乃至軍人與國家的關係遭受衝擊；然軍人執戈以衞社稷，本是使命，每個軍人都應明白所扮演角色及承擔責任，於公有為、於私有守，須比一般公務員具備更高的忠誠修持；一旦失去信仰、信任與自信，恐將導致軍人價值崩解！爰此，國防部宜速重建足以自傲亦足以傲人的軍人武德之外，軍刑法等國安法規的漏洞填補，以作為他律的約制，乃至軍事審判及軍官參審制度的適度恢復，均極重要，殷切推促，請謀國者思索。

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

編按：陸海空軍刑法第廿四條

一、投敵者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

二、不盡其應盡之責而降敵者，處一年以上七年以下有期徒刑。

三、前二項之未遂犯，罰之。

四、預備或陰謀犯第一項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑。

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