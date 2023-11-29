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自由廣場》中國青年別來搶工作

2023/11/29 05:30

◎ 李坤隆

隨著三角堵的情勢成立，國民黨的支持者也立即歸隊，於是國民黨的支持度也有所提升，但是在這股氣勢之下我們卻看到國民黨的原形，值得民眾持續關注。

日前國民黨總統參選人侯友宜參加與工商業的「台灣經濟發展論壇」，接受工商界提問經濟政策。侯友宜提到，他當選總統兩岸交流會採開放政策，開放大量陸客、陸生，除了歡迎陸生來台就讀，更歡迎就業，以增進兩岸人民彼此認識了解。

看到這樣的狀況，讓我們想到之前的開放服貿的那個時候，或許因為太陽花學運而無法如願，顯見這麼多年來國民黨與中國的依附關係並沒有改變，當然國民黨可以說是希望降低兩岸的敵對，但是如果缺乏管控，最後勢必弊大於利，尤其在選戰正激烈的時候提出這樣的想法，背後的態度恐怕才更值得探究

畢竟目前國內的年輕人正處於低薪階段，如果讓中國大量的失業青年來台工作，只會造就更多的慣老闆，到時候年輕人想要提高薪資的願望就可能落空，甚至這些年來政府用心良苦的提升基本工資，卻可能讓中國年輕人成為最大的受益者，這對國內的年輕人公平嗎？

當中國開始不願意公布年輕人的失業率時，我們就知道問題的嚴重性，國民黨的總統候選人侯友宜卻在這個時機點公佈這樣的看法，姑且不論使否偶背後的政治因素，但是政策思維的本末倒置卻是明顯的，畢竟國內青年低薪問題未見提出解方，卻要用這樣的方式來因應，相信是無法獲得民眾支持的。

更何況，中國年輕人的狼性明顯，如果將這樣的工作態度引入台灣，對於我們工作環境的傷害勢必更大，如果一個總統候選人無法看到這個問題的嚴重性，那是相當令人憂心的。

國民黨總在選舉順勢時會曝露出本性，這次或許只是其一，就看選民能容忍到什麼程度了！

（作者是大學教師）

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