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自由廣場》防「楓橋經驗」入侵台灣

2023/11/29 05:30

◎ 黃瑞光

已故中共領導人毛澤東主政時期盛讚由草根層級化解社會爭議的「楓橋經驗」模式，於習近平二○一二年主政後賦予新意。二○一二年以來，習近平強調「楓橋經驗」，迄今已超過卅次，「楓橋經驗」簡言之，就是就地處理群眾的問題與紛爭，即「小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交」的工作原則。

而查閱《中國知網》資料庫，以「楓橋經驗」為主題的文獻，自二○一二年迄二○二三年十一月共二五二二篇。「堅持和發展新時代『楓橋經驗』」已經寫入中共的第三個歷史決議和中共廿大報告，凸顯中共近年對於「楓橋經驗」的自豪與重視。目前各界大多認為，習近平重新強調「楓橋經驗」的原因，是希望藉由人民相互監督檢舉強化對於社會與基層官員的控制。然而，鑑於中共已將「楓橋經驗」推廣至對海外華人的監控，吾人更應關注「楓橋經驗」運用至對臺工作的可能性。

學者曾歸納中共對臺統戰與散佈假訊息的作法，例如：「培植臺灣網紅、臺青」、「紅色資金透過金流控制網紅言論」、「在地協力者在臺協助」、「兩手操作」一邊造假一邊放出中國可解決問題，藉由真假訊息的大量混雜，引發人民對政府的反感，並增加對中國的嚮往；「精準傳播」用青少年愛用的抖音、小紅書包裝假訊息。

前述相關作法與楓橋經驗強調的「發動和依靠羣眾就地解決問題、達成目標」十分一致。然而在言論自由的大傘下，往往難以遏止配合中共宣傳的言論，甚至由於中共運用資金的靈活性，以及組織的隱蔽性，在難以連結在地協力者與中共的關聯下，造成司法單位查緝與偵辦的困擾。

有鑑於中共對「楓橋經驗」的重視，我國則要慎防中共將「楓橋經驗」運用至臺灣，透過在地協力者、監控軟體蒐集我政經情勢，例如利用類似「網格員」的模式，由在地協力者負責在臺監控、打入特定政黨、團體，並配合中共在臺釋放假訊息，拉攏中間選民與意見領袖、發動陳抗或進行「顛覆」行為，並搭配「非戰爭軍事行動」與「灰色地帶」戰術，對我國即將到來的大選，與國家安全造成威脅與傷害。

（作者是法學博士、研究人員）

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