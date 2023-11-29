自由廣場》性別暴力下，姐妹情誼無國界

◎ 游瑪雅 Maya Yaron

上週末（二○二三年十一月廿五日）全球響應「國際終止婦女受暴日」，並在接下來的十六天行動中，在台灣和世界各地的受害者、民間社會領袖、學者和政府官員皆致力促進婦女的權利和安全。

全球婦女因意識形態、種族、民族、宗教或文化差異而有所不同，但圍繞著一個共同目標是團結一致的：制止性別暴力。發起這個國際日的聯合國組織也意識到，在武裝衝突局勢中的婦女特別脆弱，應受到保護。

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但今年有所不同，十月七日發生變化，以色列遭受現代史上最大規模、最野蠻的恐怖攻擊（之一）。數千名全副武裝的哈瑪斯恐怖份子入侵社區，冷血屠殺以色列家庭，活活燒死兒童和老人，造成一千三百多人死亡，二百四十人遭綁架。

十月七日的大屠殺期間，婦人和女孩都淪為暴力侵害和性殘害的目標，隨後往往被處決。證據清楚指出，強暴是哈瑪斯有預謀的入侵策略之一環。

證據來自恐怖份子拍攝的影片，許多以色列婦女被綁架至加薩時遭到強暴，影片上看到她們被剝光衣服或褲子有大片血跡。這些影片被哈瑪斯發佈在社群媒體，並傳遍全球。

更多的大量證據，來自太平間和犯罪現場的物證，倖存者、目擊者、法醫專家、救援與復原小組及救護人員更提供令人作嘔的證詞，內容令人難受到無法重述。

令人難過和憤怒的是，儘管這些危害人類罪的證據堆積如山，但聯合國、國際人權組織、婦女團體和世界許多媒體，卻忽視許多以色列婦女被性侵的事實，對暴行保持沉默等於是默許，而沉默之聲真的令人震耳欲聾。

令人震驚的是，在「Me Too」和「Believe Women」的時代，太多所謂的正義、人權和女權主義者的支持者，竟在否認強暴。有些人在為這一針對女性的最可怕攻擊行為辯護時，甚至嘲笑和慶祝這一行為。

恐怖暴行缺乏國際譴責，令受害者和倖存者蒙羞，也讓許多婦女權益倡議者感到沮喪。正如以色列第一夫人米哈爾·赫佐格（Michal Herzog）在《新聞周刊》的文章指出，「對於一直爭取婦女權利，站在世界最前沿的以色列人來說，這是一個令人極度失望的時刻。」

哈瑪斯恐怖份子屠殺以色列婦女和女孩，很可能也對其他婦女構成危險。巴勒斯坦恐怖份子發明或最惡名昭彰的技術，例如自殺式炸彈攻擊和車輛撞擊襲擊，已被其他恐怖組織採用，並在許多國家執行。鑑於歷史教訓，強姦和性侵的策略被伊斯蘭恐怖組織廣為採用，此一憂慮至屬合理。

包括台灣在內的世界各地男女都應譴責哈瑪斯的暴行，因這不僅符合自身利益，也是正確的做法。

姊妹情誼意味著每當遇到用強暴、女陰殘割和性別暴力被用作戰爭武器時，無論被害人的國籍或宗教，都要表達聲援。我們都虧欠那些遭受創傷的倖存者，並應紀念那些在最可怕的日子裡失去生命的女孩和婦女。

（作者是駐台北以色列經濟文化辦事處代表）

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