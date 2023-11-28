自由廣場》柯文哲幫顏清標平反酒帳案

◎ 林志翰

一九九九至二○○○年，顏清標擔任台中縣議長期間，被爆出到知名酒店喝酒，再將高額費用分成多筆、以餐費名義報公帳，總計核銷一八一四萬元，遭檢方依貪污等罪起訴。整起案件纏訟十二年，終於在二○一三年判刑定讞，最高法院判顏清標三年六個月徒刑，褫奪公權三年。時任立委的顏清標因此案遭解除立委職務，台中市第二選區立委進行補選，顏清標之子顏寬恒「代父出征」，正式接下父親的棒子。

當民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲聲稱「按照數據」判斷，台北市的男人去八大行業，都是「為了buisness（商業）、不是為了娛樂」，還說男生「禮拜六要回家當好男人」，相信台北市很多酒店是談公務的地方時，顏清標當年遭受的司法冤屈可以洗刷，也難怪柯媽媽總要「不期而遇」幫忙輔選顏寬恆，蔡壁如更是公開力挺顏寬恆當立委。全國各酒店更可以堂而皇之掛出公務價，開立統一發票讓大家報公帳。

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首先，作家馬克吐溫曾說，「謊言有三種，謊言、該死的謊言與統計數字。」解讀數據的態度必須很謹慎，更要常自問，支持這個結論的數據，有符合邏輯嗎？

柯文哲最愛佯裝有學問、懂科學、懂邏輯，以「酒店假日生意量下降」的數據推估台北市很多酒店是談公務的地方，就是典型的「麥納馬拉謬誤」，過度使用數據評估事情的現象，但忽略了其他因素。

筆者試問，非假日酒店生意量上升、假日酒店生意量下降的「數據」就代表台北男人在上班時間是把酒店當成做生意的地方，全國酒店應該拒絕週休兩日，要求政府恢復過去一週上班六天的政策。對於統計數據的無知解讀、片面解讀，難怪柯文哲陷入統計誤差的「翻桌」行為中。更因為詭辯、死不認錯，柯文哲更以「大家不喜歡聽太直接的話」來替失言找藉口。

男人在平日利用上班公務為名去上酒店，假日找不到公務藉口去上酒店，這個原因不用數據分析也能猜得到，科學、理性與邏輯其實在偏執的柯文哲身上看不見。

最後，在酒店談公務，效率有比較好嗎？在酒店喝酒、親小姐可以報公費嗎？也難怪當年的顏清標在擔任議長期間，平均一天在酒店花費三萬元。柯文哲其實也可以將民眾堂各堂口開設在酒店，反正民眾堂人員染黑不在少數，更可呼應主席的「酒店公務說」。

（作者為國中教師）

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