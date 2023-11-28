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自由廣場》拒絕藍白分贓肥皂劇，國會再續篇

2023/11/28 05:30

◎ 林世賢

正副總統藍白合的一齣肥皂劇，讓全國人民看透藍白空洞且毫無核心價值，整個談判過程，讓人民見識到藍白的政治分贓，每個位置都有交換價，不看能力，只要你對我有利益，就可以喬成行政院長，被人民罷免否決的可以當上不分區第一名，甚至要躋身立法院長，這群人要治理國家，你放心嗎？

現在正副總統藍白合的鬧劇告一段落，但國會之亂有可能即將在未來上演。如果民進黨國會沒有過半，勢必會造成國會版的藍白合，可以預期的是，藍白合的國會，一樣會是鬧劇，而那將是台灣的大不幸。

國民黨的不分區名單，不是誰誰誰的兒子女兒，就是落選縣市長，搭上不分區的順風車，國民黨政治交換得開心、犧牲的是攸關國家安全的台灣未來。不只權力世襲、曾被罷免的、曾被監察院彈劾的、主張一國兩制要台灣邁向香港之路的，這些都在國民黨的不分區名單中，你，真的放心？

我們手中所握的力量，不只能決定未來台灣的方向，更有機會能抵制國會未來可能的亂象。

財金趨勢專家謝金河董事長曾說過，「二○二四年是決定我們的未來、與下一代未來的決策點，選邊站，是選擇我們未來想要的生活方式。選對了，就是好三十年；選錯了，就是走向香港的殞落。」

所以大家要用選票，不只要讓賴清德能夠成為台灣未來的總統；更重要的是，政黨票一票都不能投給藍白，拒絕讓藍白合鬧劇複製版再次在國會上演，造成國家未來動盪不安。

二○○五年時值阿扁執政，但民進黨在國會中卻是少數，光是對美軍購八艘潛艦的預算案就被藍營否決了六十九次，若是台灣現今擁有八艘潛艦守護疆域，今日的台灣一定更有力量保衛家園。

國民黨將國家安全當成利益交換的兒戲、輕易洩漏國家機密，如今這批人要再將權力遊戲移轉給他們的下一代，藍白國會過半，就是政治再分贓的開端，台灣將永無寧日。

台灣要選對的人、走對的路，台灣智庫策略長王義川列為民進黨不分區第十四名，落在安全名單邊緣，只要讓王義川取得國會戰將門票，民進黨在國會就能過半，阻止韓國瑜當立法院長，用行動拒絕藍白合的肥皂鬧劇，讓「Made in Taiwan」持續在國際發光、走對的民主路。

（作者為彰化縣賴清德競選總部總幹事、彰化市長）

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