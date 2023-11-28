自由廣場》（鏗鏘集）無本生意沒好下場

◎ 王景弘

藍白傀儡戲以破局終場，掌偶師已經「轉進」，被看衰的國民黨侯友宜，卻還在恐嚇選民，狂喊要記住「票投民進黨，青年上戰場」。

其實，藍白不合，郭台銘是親中沒有好下場的新鐵證。他投資中國，提供就業，繳稅報效共產黨，但太紅也不行，放肆頂嘴紅朝便被查帳，嚇得以「退選」收場。紅朝介選證明「反共有理」。

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藍白鬥爛戲，柯侯都爭當受害的「烈士」，騙觀眾一滴眼淚，而柯與中國紅朝都是做無本生意，結果都沒有好下場。

柯文哲曾自命是二二八受難家屬，被國民黨陷害的烈士；連任台北市長，變成受民進黨排斥的烈士；他靠說假話、大話和空話虛張聲勢，把聲浪誤導為支持度，高姿態參選總統，想以藍白合綁架及併吞國民黨。

他吃定國民黨沒有他必敗，堅持要當頭，爭當烈士成免費廣告，也對北京表忠；侯友宜有求於人，為向北京交代，也要扮演烈士角色。歹戲演到讀秒，如願以償撕破臉。

中國靠「自古以來」四個字聲索台灣主權，也是做無本生意；中國人民沒有自由選擇權，卻要干涉台灣選舉，這次美中雙方舊金山峰會，拜登親自警告習近平不要干預台灣選舉，也不容武力改變現狀。

習近平不敢用「中國內政，不勞外人干涉」頂回去，反而說中國並沒有用武的計畫，而且在藍白合破局後，國台辦評論還乖乖說「尊重台灣現行社會制度」。

它的大外宣更可笑，宣稱「民進黨勝選只會加速統一；國民黨勝選反會延後統一」。這是承認「統一」不是好事，在台灣沒有市場，但不敢說民進黨贏了它就武統，而把「延後統一」也當「獎勵」。

老大已變調，傀儡戲台拆掉一半，侯友宜還唸舊台詞，恐嚇台灣選民，這種傀儡也不會有好下場。

（作者為資深新聞工作者）

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