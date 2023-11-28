晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）無本生意沒好下場

2023/11/28 05:30

◎ 王景弘

藍白傀儡戲以破局終場，掌偶師已經「轉進」，被看衰的國民黨侯友宜，卻還在恐嚇選民，狂喊要記住「票投民進黨，青年上戰場」。

其實，藍白不合，郭台銘是親中沒有好下場的新鐵證。他投資中國，提供就業，繳稅報效共產黨，但太紅也不行，放肆頂嘴紅朝便被查帳，嚇得以「退選」收場。紅朝介選證明「反共有理」。

藍白鬥爛戲，柯侯都爭當受害的「烈士」，騙觀眾一滴眼淚，而柯與中國紅朝都是做無本生意，結果都沒有好下場。

柯文哲曾自命是二二八受難家屬，被國民黨陷害的烈士；連任台北市長，變成受民進黨排斥的烈士；他靠說假話、大話和空話虛張聲勢，把聲浪誤導為支持度，高姿態參選總統，想以藍白合綁架及併吞國民黨。

他吃定國民黨沒有他必敗，堅持要當頭，爭當烈士成免費廣告，也對北京表忠；侯友宜有求於人，為向北京交代，也要扮演烈士角色。歹戲演到讀秒，如願以償撕破臉。

中國靠「自古以來」四個字聲索台灣主權，也是做無本生意；中國人民沒有自由選擇權，卻要干涉台灣選舉，這次美中雙方舊金山峰會，拜登親自警告習近平不要干預台灣選舉，也不容武力改變現狀。

習近平不敢用「中國內政，不勞外人干涉」頂回去，反而說中國並沒有用武的計畫，而且在藍白合破局後，國台辦評論還乖乖說「尊重台灣現行社會制度」。

它的大外宣更可笑，宣稱「民進黨勝選只會加速統一；國民黨勝選反會延後統一」。這是承認「統一」不是好事，在台灣沒有市場，但不敢說民進黨贏了它就武統，而把「延後統一」也當「獎勵」。

老大已變調，傀儡戲台拆掉一半，侯友宜還唸舊台詞，恐嚇台灣選民，這種傀儡也不會有好下場。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書