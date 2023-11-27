社論》觀察「三腳督」成局後的幾個面向

下屆總統大選競逐大勢底定，由於國民黨、民眾黨在君悅酒店的鴻門宴不歡而散，「藍白合」確定破局，正副總統候選人由民進黨「賴蕭配」、國民黨「侯趙配」、民眾黨「柯吳配」形成三腳督拚戰局面。總統大選由國民黨內提名的侯、郭糾纏不清，再到藍白以合作之名的較勁，最後上演「三國演義」，凸顯台灣民主在嘗試錯誤、磨合的過程中淬煉、深化，但也隱含著不可忽視的危機，吾人必須警惕。尤其，如何展現主流民意遏阻政治分贓、中國介選，以及以散播假訊息為主的認知戰，確保台灣的民主多元與安全，乃當務之急。

藍白合的破局，對於在野勢力宣稱的「下架民進黨」目標，形成重大衝擊，卻可能促使總統大選往正向發展。因為政治勢力的分合固然決定於戰術考量，但是也應有戰略的全盤規劃，亦即藍白合如何打敗民進黨，應該是手段層面，更重要的是合作雙方應有共同的願景。遺憾的是，藍白尋求合作的過程中，只是流露出對民進黨的強烈敵意，卻沒有許下政黨輪替能為人民帶來何種新希望的承諾。如此一來，政黨合作淪為沒有中心思想的政黨苟合，注定合作的政治算計絕不能攤在民眾眼前，只能密室協商，偏偏卻有政客常常以「公開透明」自我標榜，痛批「密室協商」，導致藍白合最後上演協商直播秀的世界奇觀。藍白政治人物在國人面前，一方面就誰正誰副針鋒相對，一方面又不能曝露內心的權力慾望，只得口口聲聲是「為台灣好」，終於導致合作破局，激起民眾反感，並且成為國際笑話，充分印證本質上不一樣的藍白企圖合作分配政治利益，必然造成一場鬧劇。

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不過，藍白合破局也讓國人親眼見證中國赤裸裸介選的圖謀。當侯友宜公開念出柯的私訊，坦承要為郭台銘找一個退選的理由，瞬間一幅清晰的圖像浮現︰為何中共對富士康施加查稅壓力後，明明提出超過參選門檻連署書的郭台銘，從此不再有選舉行程，後來更在撮合藍白無效後，以「人退，志不退」聲明退選？郭退選後，富士康查稅事件大概風平浪靜了，卻也充分展現中共介選，必定成為台灣政局的隱憂。另一方面，中共雖意圖促成藍白成為一組人選，卻終究無法成事，也顯示台灣部分政黨縱使親中，但是為了獲取本身的政治利益，未必會對中南海言聽計從；而一些投資中國或經常赴中國訪問的台商政客，以後顯然會更加「謹言慎行」，避免落人把柄，保護自己。

此外，三組人馬的搭配，可以預見對台灣的可能影響。賴清德選擇蕭美琴，戰略上明顯選擇站在以美國為主的民主陣營，戰術上則是開拓中間選票，對台灣的發展規劃清楚明確。侯友宜選擇趙少康，則將使在選戰中已逐漸偏離本土路線的侯友宜，趨向親中、紅統，以拉攏深藍選票，鞏固藍營基本盤。然而，趙少康是台灣選舉史上操作「中華民國亡國論」，把民主選舉搞成族群仇恨、對立的始作俑者。諷刺的是，從趙一九九四年提出「如果讓阿扁選上市長，中華民國會滅亡」，至今民進黨在中央執政有十六年，中華民國不但存在，還在台灣生根發展，成為國際社會讚譽的民主國家。尤其，以趙少康為首的戰鬥藍提出「兵役回復四個月」、「重啟服貿」、「堅持九二共識」、「恢復特偵組」等主張，是否可能為侯友宜採納，進而激化選情，讓國民黨「新黨化」，與主流民意漸行漸遠，吾人須特別關注。至於柯文哲在藍白破局後，倉促選擇「財團小公主」吳欣盈作為副手，一則顯然與柯常痛批財團的立場不符，再者，吳只擔任過不分區立委，並無豐厚的政治歷練，如何能一躍而成副總統候選人？尤有甚者，副總統為備位總統，一旦總統因故無法視事，國人怎敢想像政治叢林中的小白兔接任總統的驚悚場景？

選舉形勢詭譎多變，如今藍白不但合作不成，更已翻臉掀桌，黨工、支持者互相叫陣，對彼此的敵意甚至高於對民進黨的仇恨。連帶的，原本在「下架民進黨」的共同目標下，藍白之間可能發生的棄保效應，已經微乎其微。而藍營以趙少康為副手、韓國瑜為不分區第一名，力圖鞏固藍營基本盤。原本不擅言辭的侯友宜也似乎吃了定心丸，已經可以從容嘲諷伶牙俐齒的柯文哲。尤要者，藍白合過程的波折中，柯文哲的反覆無常，背棄親筆簽名的承諾，不但激起藍營眾怒，也讓柯一向塑造的「新政治」形象完全破滅，對年輕世代的煽惑能力已經消減，或許台灣可以避免一場民粹風暴。

由這些面向觀察，以政治分贓與中共壓力下的藍白合，一旦成局，勢必對台灣民主、繁榮與安全帶來負面衝擊。而「藍白分」、「藍白切」之後，大選大致回歸藍綠對決的主要格局，如果藍、綠能夠以政策、路線贏取民眾支持，而其它小黨也願意扮演監督制衡的關鍵角色，則台灣或許會在藍白合破局後因禍得福，建立起健全的政黨政治，讓民主更臻成熟完美。

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