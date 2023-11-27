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自由廣場》是民主富二代！還是富不過三代？

2023/11/27 05:30

◎ 楊宗澧

出生或成長於一九八七年解嚴後的解嚴世代，可視為經歷民主化，享有台灣初步民主與自由果實的第一代。而解嚴世代的下一代，不少已是中學生、大學生，他們成長經歷的政治背景，正是民進黨第二次八年執政。

台灣民主在每個世代有不同的課題需因應，但是這個世代所處的社會環境是更加地自由與開放。他們對於民主、自由、人權等普世價值若抱持著「理所當然」的態度，反而在在考驗著台灣的民主韌性。

當代政治不斷走向「庸俗化」、「明星化」、「民粹化」，眼球先決於大腦，愈能掌握社群眼球的網紅與政治人物，愈是驅動了這世代年輕人對政治的認知態度。所以「藍綠一樣爛」甚至是「下架民進黨」得以成功簡化為批判政治時的提款機，民主資產遲早會出現被提領一空的金融風暴。

如果說現在這個世代的青年與青少年是台灣民主化之後的「民主富二代」，那麼二○二四的台灣民主，我們應該憂慮的是，台灣民主會不會「富不過三代」？

面對民主被淘空，甚至破產的危機，二○二四選舉這場全民股東會，將決定台灣民主的未來要如何能永續經營，還有一個多月的時間，你我都還有機會跟我們的年輕世代，好好說明該如何投資台灣民主的未來，正如投資理財有風險，而民主市場裡，投資什麼樣的候選人與政黨，投票判斷的正確還是錯誤，將決定你所處的民主生活，會繼續自主還是受到宰制。

（作者為政治工作者）

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