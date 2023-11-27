自由廣場》蕭美琴回來了 「雙美」力抗「花蓮王」

◎ 翁建中

網紅蔡阿嘎十一月初發布影片《寶島特搜組》介紹傅崐萁時任縣長時，將全家福在聯絡簿上、出場音樂等。訪問路人但結果卻兩極化，民眾有認為有趣、也有聽到不想再聽。

「花蓮王」傅崐萁長年與夫人徐榛蔚壟斷花蓮立委、縣長職位，除二○一六年蕭美琴贏得花蓮區域立委外，傅氏家族在花蓮似乎已成唯一選擇。

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二○二四年花蓮立委共有四人登記，但依舊是藍綠選將基本盤與整體選舉的拉抬。

蕭美琴於廿六日回到花蓮參與競總成立，逾五千位民眾到場支持，更有人舉起「美琴我們想妳」字樣。民進黨花蓮立委提名人張美慧是前已故花蓮市長田智宣遺孀，經歷兩任花蓮縣議員，這次能否獲得鄉親的支持與肯定，除了政見亮點：爭取六十五歲以上長者免健保裝假牙、推動花東快，蕭美琴母雞帶小雞效應也是關鍵。

現任立委傅崐萁，任期內有兩會期被關在花蓮監獄，最後一個會期積極引進行政院支援改善花蓮交通。傅利用縣府年底活動順帶跑行程。傅定調「決戰花東快」、「戰爭與和平的選擇」並積極催和藍白合，但自登記參選後藍白破局，遲遲未更新臉書說明。

若看兩人政見比較，花東快是共同議題，包含台鐵班次調配、蘇花安皆持相同立場。傅上次所提出的國道六號遲未看見推動，喊了四年卻又批評蘇花安進度。張美慧則關心太馬事件後續處理，在議會緊咬徐榛蔚違規農地非農用卻又裁罰民眾，並提出觀光交通農業經濟等六大面向廿八條政見。

花蓮縣二○二四選舉攸關蕭美琴回台輔選成效，民進黨是否能拿回花蓮，抑或持續家族執政。花蓮鄉親是期盼政黨輪替與美琴政績、抑或習慣傅氏執政不願改變。明年一月十三日見真章。

（作者為國立東華大學學生）

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