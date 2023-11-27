晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》蕭美琴回來了 「雙美」力抗「花蓮王」

2023/11/27 05:30

◎ 翁建中

網紅蔡阿嘎十一月初發布影片《寶島特搜組》介紹傅崐萁時任縣長時，將全家福在聯絡簿上、出場音樂等。訪問路人但結果卻兩極化，民眾有認為有趣、也有聽到不想再聽。

「花蓮王」傅崐萁長年與夫人徐榛蔚壟斷花蓮立委、縣長職位，除二○一六年蕭美琴贏得花蓮區域立委外，傅氏家族在花蓮似乎已成唯一選擇。

二○二四年花蓮立委共有四人登記，但依舊是藍綠選將基本盤與整體選舉的拉抬。

蕭美琴於廿六日回到花蓮參與競總成立，逾五千位民眾到場支持，更有人舉起「美琴我們想妳」字樣。民進黨花蓮立委提名人張美慧是前已故花蓮市長田智宣遺孀，經歷兩任花蓮縣議員，這次能否獲得鄉親的支持與肯定，除了政見亮點：爭取六十五歲以上長者免健保裝假牙、推動花東快，蕭美琴母雞帶小雞效應也是關鍵。

現任立委傅崐萁，任期內有兩會期被關在花蓮監獄，最後一個會期積極引進行政院支援改善花蓮交通。傅利用縣府年底活動順帶跑行程。傅定調「決戰花東快」、「戰爭與和平的選擇」並積極催和藍白合，但自登記參選後藍白破局，遲遲未更新臉書說明。

若看兩人政見比較，花東快是共同議題，包含台鐵班次調配、蘇花安皆持相同立場。傅上次所提出的國道六號遲未看見推動，喊了四年卻又批評蘇花安進度。張美慧則關心太馬事件後續處理，在議會緊咬徐榛蔚違規農地非農用卻又裁罰民眾，並提出觀光交通農業經濟等六大面向廿八條政見。

花蓮縣二○二四選舉攸關蕭美琴回台輔選成效，民進黨是否能拿回花蓮，抑或持續家族執政。花蓮鄉親是期盼政黨輪替與美琴政績、抑或習慣傅氏執政不願改變。明年一月十三日見真章。

（作者為國立東華大學學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書