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自由廣場》（李筱峰專欄）少康中興「戰鬥藍」？

2023/11/27 05:30

所謂「本土藍」的侯友宜被中國國民黨提名參選總統後，民調一直低靡不振。黨內所謂「戰鬥藍」雖瞧不起他（最露骨的是劉家昌說他「草包沒有草」），但對黨的前途忐忑不安，遂有「藍白合」醜劇上演，最後因分贓談不攏而破裂！

藍白不合後，意外冒出頭號「戰鬥藍」趙少康出來當侯的副手。本土藍與戰鬥藍結合後，民調意外攀升。有紅統報紙就指出趙一出，「激發藍營士氣，讓藍營歸隊」。

趙少康果然中興了「戰鬥藍」嗎？讓我們看看這群「戰鬥藍」的歷史與本質。

話說一九七一年十月趙少康出任台大「畢聯會」主席，出刊了一份《畢聯會訊》，在社論上說：「我們的共同志向是什麼？就是『反攻大陸』！」「我們互信的基礎是什麼？就是『信仰領袖』『信任政府』『反共復國』」！趙少康們果然是生長在國民黨教示大家要「田單復國，少康中興」的時代，連他爸爸取他名字都不忘「少康中興」。

誰能想像發誓要反攻大陸的趙少康，今天卻改口「票投民進黨，青年上戰場」！他忘了當年唱「男兒立志在沙場」「快快備好戰馬，這場聖戰要打」，他唱得最大聲。

「戰鬥藍」原本是以所謂「外省子弟」如趙少康、費鴻泰、韓國瑜、王鴻薇、吳斯懷、洪秀柱……為主體。有人以「難民黨」形容，名稱雖不雅，但不失真，因為他們是隨蔣介石流亡來台的國民黨人及其族裔。

難民本該謙卑溫遜，但他們在台灣人面前卻趾高氣昂，是世界上優越感最強的難民。為何如此？原來他們不像老兵居於社會底層，而是統治階層（或其依附族群）。

借用學者Ronald Weitzer的「遷佔者國家」（Settler State）理論，「遷佔者國家」是「由支配原始居民的新移民所建立的國家」，遷佔者雖已遷出其母國，但在移入地仍保有其政治優勢地位。Ronald Weitzer將一九四九年底以後的台灣，列為「遷佔者國家」。誠如學者黃昭堂之言「沒有母國的殖民王朝」。

趙少康們就是這個「遷佔者政權」的共犯結構，然而在後蔣時代，李登輝試圖配合民主運動讓國民黨在地化，這群趙少康們就不能忍受了，另組「新國民黨聯線」，進而中國「新黨」。我當時曾為文質問：頭腦這麼舊，何「新」之有？

在李登輝被國民黨鬥走後，這群「戰鬥藍」又回流中國國民黨（一部分投共）。但是他們已完全背棄當年他們效忠的蔣公的反共路線，而成為媚共急先鋒。戰鬥藍素無民主人權理念，趙少康對民主運動的態度是「統統抓起來」！

趙少康在紅媒有一個「少康戰情室」節目，一般正常國家所謂「戰情」是指對外敵的戰情，但是趙的戰情是對內批鬥民進黨。他當年要消滅的「共匪」，反而成為他的戰友了！他當年喊著要「信仰領袖」「信任政府」，現在反而配合中共統戰，批鬥、詆毀台灣本土政府！

原始的戰鬥藍本來沒多少人，後來一些黨國教育下的台灣人及投機政客紛紛加入，看來少康真的要中興了！只是，這次的中興，與他當年效忠蔣公的中興完全背道而馳！如果蔣公再世，勢必紅朱筆一揮：「速即槍決可也」！但咱已是民主國家，不該槍決人，我們用選票抵制！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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