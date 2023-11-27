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自由廣場》簡訊與爆料 談洩密的危機意識

2023/11/27 05:30

◎ 朱文章

藍白陣營廿三日三方五人會談，侯友宜當面問柯文哲，能否公開柯傳的簡訊內容，柯同意後，侯拿出手機唸出「郭台銘要棄選，可是他要有面子，所以我們要給他一個面子，所以才要三方會談」。侯讀完，現場柯、郭臉色鐵青，柯責怪侯是「名嘴跟側翼在做的事，不是總統要做的事」，侯反駁「是你同意我唸的」。三方會談破裂，翌日藍白分別登記參選，三腳督總統大選正式開打。

公開簡訊的舉動，透過全程直播，成為網路與媒體熱門話題，全國選民對當事人宜否「在對方同意之下，公佈私人通訊」激辯；翌日美聯社、法新社、華爾街日報、德國之聲中文網等外媒，也針對藍白合直播下戲劇性破局，中國對台灣大選期盼落空等為題發表特別報導。

在關注私人簡訊爆料之際，政壇高層人士輕忽保密的心態更令人堪憂。Line是國人喜歡使用的通訊軟體，但Line曾於二○二一年爆出中國外包公司未經用戶同意，擅自查看個資長達兩年。事實上二○二一年，台灣發生百餘位政府高層人士被駭客鎖定，Line訊息內容遭擷取外流的事件。

而以色列NSO科技集團研發出的「飛馬」（Pegasus）間諜軟體，只要知道手機號碼，就能潛入監聽，取走所有聯絡人資料、相片與影片，看光行事曆、WhatsApp、e-mail訊息，還可以遠端啟動相機與錄音機；準確地掌握手機主人目前地點、去過地點、和何人碰面、說過的話。監聽者可以參加你所有的會議，並且錄音錄影存證。經由蘋果手機的iMessage服務，使用者即使什麼都不點擊，照樣能夠完成入侵。根據報導，遭到飛馬監聽的國家最高領導人，至少包括三位總統、十位總理，及一位國王。

三方會談事涉藍白兩大陣營總統參選人，他們有機會成為在未來四年領導國家，迎向驚滔駭浪、瞬息萬變的國際局勢。我們希望也呼籲，所有參選人必須養成更嚴格的收發資訊紀律，以避免目前與日後洩漏國家機密。

（作者為陸軍官校政治系教授）

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