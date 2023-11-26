自由廣場》台商首富不敵中國施壓

◎ 葉飄風

2024年總統大選，郭董最後宣布不參選了，事實證明，連在中國的最大台商都逃不過中國的威脅，台灣的經濟還能再倚賴中國嗎？

中國近期針對富士康查稅，動作極大，卻只罰８萬多台幣，為什麼？須知，中共想搞一家企業，從環安、稅務、勞動、環保諸端「雞蛋裡挑骨頭」，絕對可以罰到業者傾家蕩產，更別說，中國體制是，新法規一出，就直接馬上開罰，溯及既往。反觀台灣，制定新法通常會給一兩年時間供業者改進，時間到而未達標準，只會下令停工，並不會有任何懲處。

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所以，中共只罰富士康8萬8台幣，再對照郭董棄選，要說其中沒有貓膩，我是絕對不信。

連一個高舉「中華民國」的大商人，都會因資產在中國而被影響個人參選意志，其他商人還能有什麼底氣抗拒中國的指令？我聽說很多台商人在屋簷下，只好陽奉陰違。郭董之例則佐證，一旦中共指令明確時，台商必因資產在中國而只能聽從共產黨。

我並不反對台灣經濟與中國交流，但至少也要等到中國的房地產爆完雷，才知這一波到底影響多少中國銀行、金融業，又是會牽扯到多少產業。

特別是在全球跟中國經濟脫鉤的此刻，未來５年甚至１０年，我都不看好中國經濟，但國民黨、民眾黨擺明要讓台灣經濟更依附中國，而特定媒體更是高唱中國經濟有多好，台灣不依附中國，就會跟不上，我很想問他們，是不是眼睛瞎了。

（作者從事環保業）

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