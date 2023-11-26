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自由廣場》飯店變刑堂，藍營死裡逃生

2023/11/26 05:30

◎ 陶推之

在藍白破局之前，柯郭邀侯在郭家見，後來改在飯店套房見，事後證明兩次邀約都是鴻門宴，侯友宜險些踏入陷阱。

鴻門宴原本打算設在郭台銘家，柯郭邀侯去郭家「當面談」，但柯文哲在馬英九辦公室簽名之後曾說「我以後不會再一個人赴會」，連柯都知道「不能單刀赴會」，侯豈會不知？

結果證明，在什麼場所談，不但攸關侯個人的政治生命，也攸關國民黨的全黨存亡。

柯文哲一連數日往郭台銘家裡跑，次數多到引起外界關注，電視台一直播，侯友宜當然也看見了。郭柯頻繁見面，再對侯招手「來見面密談，就咱們三人」，侯友宜不一定很懂政治，但一定懂得「請君入甕」，老刑警的本能會警告他，這事透著奇怪，先別踏進去。此外，在馬辦根本沒有發生的事，柯事後卻能冒出「6趴」，沒來由的無影腳，踹得侯招架不住，人格遭受毀滅性打擊，侯對柯怎能毫無戒心 ？

侯原本同意三人當面談，但談的形式，和柯郭設計的「密室會談」不同。當柯郭不放棄密談，第二次更換地點，改邀侯去君悅飯店的套房「闢室密談」，當時的侯，宛如面對捕獸夾陷阱的獵物，猶豫再三，最後一刻是警探的直覺識破表象的錯覺，侯選擇在媒體見證之下公開談話，這個決定救了他自己。

在眾目睽睽下，侯馬朱等候了良久，柯郭不得不現身，於是五人同台，驚人的是，郭說，當初保證只有三個人，三個人三票，可以投票，看是要二比一或幾比幾，現在變成五個人，票數要怎麼算？

郭自洩天機，侯聽聞這話，想必驚嚇指數破表，背脊發涼，原來不論在郭家談，或在飯店房間談，都是要請侯入甕，要搞出「二比一」的票決。好小子，圖窮匕見了。

三人密室投票，想也知道，結局必是「柯侯配」得兩票，然後由郭雙手牽著柯侯，到會場昭告天下︰柯當正的，侯當副的，郭則當「兩岸最偉大的桶箍」，國民黨支持者必定炸鍋，侯的政治生命將宣告結束。

侯若學柯，翻臉不認帳，柯郭必會公開錄影畫面，以示三人投票，有影為證，再斥侯背信毀諾，侯的政治生命一樣宣告結束，柯則洗刷「四娘教子」的媽寶污名，選票得以極大化，順勢削弱國民黨，最終取而代之。但老天有眼，侯沒有踏進密室，國民黨死裡逃生。

侯拒進密室，計謀無從施展，郭台銘後來失態，嗆馬朱是「兩位重量級的不速之客」，由此脈絡，可理解其情緒糾結。

在台上，侯徵得柯文哲同意後，讀出柯傳給侯的簡訊「三人見個面好讓郭棄選有面子」，這下子大家才想通很多關節。有人說侯讀簡訊是預謀，其實侯更可能是臨時起意，因為「請君入甕」這個局，是隨著形勢的發展才逐漸明朗，直到看見對方圖窮匕見，坐在台上的侯才能確定處境兇險，可見讀簡訊是臨時起意，事後來看，一是求自保，二是讓世人認清柯是如何在玩「兩面三刀」的手法。

侯友宜一生刑警，如擄人勒贖、私設刑堂，剝光衣物、錄影脅迫，這些他都看多了，卻做夢也沒想到「江湖險，政治更險」，若非老警探的狗鼻子嗅出危機，國民黨和侯友宜那天已被拆食落腹了。

（作者是文字工作者）

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