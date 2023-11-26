自由共和國》林憲同／2024用選票宣告 建立「台灣第三共和」

林憲同／律師

二○二四大選是台灣人公民投票共同建構台灣的第三共和；二三五○萬台灣人要廢除五院體制的五權憲法，把台灣建構成為「『總統實權』的國務院體制」。

本文謹從國際法及民主憲政理論說明之：

首先，從中華民國的建國亡國歷史來定位「台灣第三共和」。中華民國是一九一二年在南京建國成立亞洲的第一個民主共和國（憲法第一條）；中華民國則於一九四九年被中國共產黨推翻，嗣經蔣中正收整中國流亡軍民在台灣建構成為流亡政權；蔣氏政府在台灣繼續沿用中華民國的憲法國號。但是一九五七年經由聯合國二七五八號決議：中華人民共和國取代中華民國成為聯合國常任理事國。台灣的中華民國從此成為沒有國際法地位的流亡政權；例如：國際奧會（IOC）、世界衛生組織（WTO）或世界貿易組織（WTA）……都不再准許使用ROC入會而必須改名不倫不類的「中華台北」成為觀察員，被留會觀察。今日台灣是一個沒有國際法地位的流亡政權；台灣人民必須透過公民投票及修憲為台灣進行國家定位。「台灣第三共和」就是二三五○萬台灣人透過修憲及公民投票重新建立一個主權獨立的國家。賴清德把這項民主修憲的公民投票稱曰：「務實的『台獨工作』」！！

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其次，經由第二次世界大戰日本戰敗，中華民國在南京宣布廢除甲午條約暨由日本在舊金山合約中宣布：日本放棄台灣的殖民統治權。同時，南京指派楊亮公代表政府前來台北接收台灣暨由行政院以「節參字第○一二九七號訓令」宣布：台灣自一九四五年十月廿五日起回復成為中國領土。依據上述歷史言之，自一九四九年十二月蔣中正在台灣領導流亡政權而在台灣實施民主憲政暨同時宣布全國戒嚴，應該稱之為「台灣第一共和」。嗣於一九八七年蔣經國宣布解嚴暨一九九○年代李登輝主導修憲，回復總統及中央民代改由台灣地區人民直接投票選舉，這是「台灣第二共和」。二○二四年總統及立委大選以後，新政府應該展開公民投票促請立法院依憲法增修條文第一條提出憲法修正案：廢除「『五權』憲法」（即廢除監察考試兩院）；同時修憲建構「『總統制』的實權政府」；就是將行政院改制成為總統直轄的國務院。中華民國在台灣就可以向全世界宣告：我們是「台灣第三共和」（The third republic of TAIWAN；ROT）。

—台灣二三五○萬人都是務實的「台獨工作者」

本文同時要對中國大陸的中共政權說：「台灣第三共和」是台灣人民依據民主憲政程序，透過公民投票建構成為合憲的統治基礎；「第三共和」不是對中共政權切割台灣領土主權。「台灣第三共和」讓台灣可以用新的國家身分去享有國際法地位；同時也在台灣建立民主的憲政基礎。台灣二○二四總統大選的民主憲政意義，即在於此！！

二○二四公民投票決議廢除五權憲法暨建構總統制的直接民主政權；這種符合廿一世紀民主潮流的總統制國家，就是台灣人的務實台獨工作！！「台獨」不再是中共政權口中應該抓去北京判決死刑的萬惡叛國犯罪；「台獨」正是符合台灣地區人民共同利益暨符合世界民主憲政潮流的國家統治行為（德文Staatsregierlungsakt）！！

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