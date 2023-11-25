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自由廣場》首爾東廟與弘大的臭蟲危機

2023/11/25 05:30

◎ 缺理

首爾東廟和弘大，這兩個台灣遊客熱衷的目的地，最近面臨前所未有的挑戰：臭蟲的擴散。這問題不僅影響當地著名的二手服裝市場，甚至對首爾的觀光產業造成影響。

東廟市場，擁數百年歷史，是著名的古董和二手商品交易地，攤位林立，從古書、經典電影海報到懷舊玩具和老式電話，應有盡有。而二手服裝則以其獨特風格和實惠的價格吸引大量顧客，包括來自台灣的遊客。

然而，最近的臭蟲擴散事件卻對這些市場造成沉重打擊，二手服裝商家報告稱，銷售額比三週前減少一半，臭蟲透過服裝和包包傳播的特性，導致顧客避免購買二手衣物。

弘大一帶商家也面臨相同困境。通常在秋冬季節，隨著氣溫下降，這裡的二手服裝店會迎來旺季，今年卻截然不同。臭蟲的威脅導致顧客大減，即使商家努力使用蒸汽熨斗等方法來清潔和管理衣物，也難以挽回消費者信心。

臭蟲問題甚至影響到首爾的觀光產業。遊客對於可能的臭蟲傳播感到擔憂，開始避免前往這些著名的購物區。這不僅使得二手市場受創，也影響了周邊的餐飲和住宿業務。

面對這一危機，首爾市政府和相關機構正努力對抗臭蟲的蔓延。然而，由於人們對於臭蟲的恐慌情緒，殺蟲劑的需求急劇增加，導致市場上殺蟲劑價格飆升，甚至出現了缺貨現象。首爾市內的藥店中有一半表示殺蟲劑已經斷貨，這進一步加劇了市民的擔憂和恐慌。

韓國政府已經緊急批準一些新的殺蟲劑產品，以應對臭蟲問題。然而，恢復市場的繁榮和重建遊客的信心，仍是長期而艱巨的任務。臭蟲的威脅不僅是公共衛生問題，它還直接影響到首爾的經濟和觀光業，對這座城市的日常生活造成了深遠的影響。

（作者從商）

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