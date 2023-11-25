自由廣場》一葉知秋/從熊貓看見國際冷熱

◎ 陳永昌

中國國家主席習近平在舊金山商界晚宴上，沒有如同外界預期釋出重大利多消息，也沒有趁機安撫因為中國經商環境日益嚴峻而心生遲疑的商界領袖，晚宴高潮之一是習近平稱熊貓是兩國的「友誼使者」，暗示中國準備把更多熊貓送往美國。

自從一九七二年美國前總統尼克森訪問中國，美國華盛頓特區國家動物園收到第一對熊貓做為禮物，北京當局一直透過「熊貓外交」，將瀕臨絕種毛茸茸的黑白熊貓做為國際統戰工具。

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隨著保育意識抬頭，北京當局於一九八二年宣布停止贈送熊貓出國，陸續中止營利性質租借交易暨巡迴展示，目前歐美日各國動物園六十餘隻熊貓都是以「繁殖」或「保護」名義向中國長期租借。二○○八年來到台北木柵動物園的兩隻熊貓，是以互贈保育類動物名義的免費特例。

列為最高保護層級物種的熊貓身價嬌貴。美國租借方每年要為一對熊貓支付租金五十萬至一百萬美元。長期飼養照料更是不便宜，量身打造的專屬飼養場地加上每天需要餵食大量新鮮竹子，熊貓往往成為每一家動物園裏花費最高的動物。當歐美日各國與中國處於外交蜜月期，熊貓帶來的額外附加價值，讓人暫時忽視沉重經濟負擔事實。一旦世界各國對北京不再抱有不切實際幻想，隨之也從熊貓熱退燒免疫。

今年二月，美國田納西州孟菲斯動物園一隻熊貓因心臟病變死亡，被中國網友炒作渲染成虐待事件，另一隻熊貓在四月合約到期後送返中國，本月上旬華府國家動物園又將三隻熊貓送回中國，全美只剩下亞特蘭大動物園僅有四隻熊貓，租借合約將於明年到期。而英國愛丁堡動物園一對熊貓，預計將在十二月返回中國，全英國從此不再有熊貓蹤影。熊貓熱潮從高峰跌落谷底，恰恰跟著中國國際形象與影響力同步消長，更與親中份子「擁抱熊貓派」(Panda-Huggers)勢力式微相互輝映，美國政壇人物紛紛對「擁抱熊貓派」標籤避之唯恐不及。

正如同今年七月，習近平在釣魚台賓館盛宴款待百歲老翁美國前國務卿季辛吉，回頭找「擁抱熊貓派」花瓶的最後一朵枯萎黃花相互取暖。面對美中關係螺旋形下降，習近平真的拿不出其他招式了，只能再一次把腦筋動到熊貓身上。即使最後熊貓成功落腳加州動物園，「擁抱熊貓派」恐怕再也回不來了！

（作者為企業專業經理人）

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