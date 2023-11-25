自由廣場》選戰靠自己

◎ 陳文卿

歹戲拖棚的藍白合大戲，終因各有算計而火爆收場。這對積極想促合的人或許十分遺憾，但平心而論，兩個屬性不同的政黨，若不談理念僅因短期的利害關係而結合打選戰，是不符合政黨政治常軌的。

藍白不合後，大家各自找搭檔參選，並提出具體的政見，展開公平的君子之爭，讓全世界，尤其是從未曾享有民主選舉的中國，見證台灣的民主成就，將是這場選舉最珍貴的價值。

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藍白不合的結果，似乎可讓民進黨坐收漁翁之利，但賴陣營卻絕對不能因此躺著選。誠如賴清德所再三強調的，即使是一對一的選，也要打贏。畢竟靠實力贏得過半數選民的支持，才是貨真價實的勝選，未來的執政基礎才會穩固。

侯友宜找來有政治金童之稱，選戰豐富的趙少康搭檔，這是賴陣營絕對不能掉以輕心的地方。趙少康是所謂「正藍軍」，有助於凝聚深藍選票。且口才一流反應機靈，群眾煽動力不輸韓國瑜。選戰正式開打後的各種辯論場合，都可展現戰鬥藍的威力。

但是找來趙少康卻有一個致命的缺點，那就是傾中的色彩太明顯，可能會流失大量本土及中間選民，而這則是賴陣營必須極力爭取的。

趙少康在政治圈打滾多年，閱歷及選戰經驗豐富，侯趙配在一起，趙的鋒芒畢露，易致喧賓奪主疑慮，且趙離開國民黨多年，與國民黨及侯辦間將如何磨合也是一大考驗。

但無論如何，賴蕭配要能勝選絕對是靠自己夠強，而不是期待對手較弱或分裂。非綠陣營的分分合合，皆無關宏旨。唯有一步一腳印努力打拼，不放棄任何一張選票，才是勝選的保證。

（作者從事環保服務業）

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