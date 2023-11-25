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自由廣場》面對鬼扯/記者要有能力追問

2023/11/25 05:30

◎ 秦靖

藍白郭在飯店進行最後會談，柯文哲聲稱他迄今都還在遵守馬辦簽訂的六點協議，只是雙方在第三點討論民調怎麼做的部份「卡住」。又說，既然一個問題爭議已逾一週而無法解決，就應思考下一步台灣該怎麼走，「要當總統候選人要有能力，單獨面對困難，而不是需要一堆保母」。

聽柯這番話，有聽跟沒聽一樣！試問，柯文哲若仍遵守六點協議，「侯柯配」早就成形！民調爭議的源頭，不正是因為柯文哲「翻桌」不認統計誤差範圍嗎？當總統候選人不要有一堆保母，要有能力單獨面對困難，柯媽媽為兒子抱不平的話語言猶在耳，柯文哲在11月15日二次政黨協商會後，泛淚說「自己下次一定不要一個人跟國民黨談」，柯文哲莫非是在自婊自己沒有能力嗎？柯文哲廢言一大堆，扯科學、扯SOP、罵藍罵綠，只為墊高自己，但內容邏輯矛盾處處顯而易見。

記者要追問柯文哲的廢言，就會發現他也是個「沒有草的草包」，當國民黨與民眾黨在11月15日二次政黨協商會後達成共識，將以民調方式共推總統、副總統參選人，柯文哲同日晚間接受節目專訪，談到競選經費時故作清高說「他們要藍白合，嘲笑我們當正，差不多二十億是門票、一百億是比較差不多」，還作態說，這國家這樣怎會有前途？

節目主持人當場追問，倘若你18號變副手，這個組合要花100億，你就退出嗎？柯文哲頓時啞口無言、手足無措，一副謊言被戳破的慌張。隨後居然胡扯他當副手的話會全力監督侯友宜，被現場名嘴嘲諷是「憲政奇蹟」。

看清楚了嗎？柯文哲慣用的話術就是，「我跟你說喔！」，然後搬出幾個SOP、科學方法的名詞唬弄後，就準備進行政治噴墨的汙衊戰。貶低別人，墊高自己，就是他一貫的話術與手法。

「選舉百億」的說法遭到王金平駁斥，王金平更要大家問問柯文哲就知道，兩人並沒有談到任何經費。拜託記者追問柯文哲的廢言，問問他二十億、一百億的說法從何而來。

媒體記者不要只堵麥在柯文哲面前，讓他任意鬼扯，應該就其語病或違失部分加以追問，政治謊言就不會這樣堂而皇之透過媒體放送出去。

（作者是教育工作者）

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