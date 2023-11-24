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自由廣場》危邦不入 旅遊中國風險大

2023/11/24 05:30

◎ 鄧鴻源

交通部日前宣布中國禁團令將在明年三月解除，許多業者都等不及開始銷售搶賺錢，陸委會主委邱太三說初期要限制每日二千人，業者炸鍋，擔心賣出的行程是否會引此受到干擾，甚至揚言要挺國民黨，交通部長王國材出手救火，雙方經過溝通出現轉機，似乎不再限制。

滿奇怪，近年來中國一再對台灣威脅、恐嚇，若台灣政府沒有承認一中原則，就要對台灣不利，居然還有一些台灣人願意前往中國觀光，真是愚不可及，若萬一出事，有保障嗎？

中國山水與古蹟再美，然而其政府對台灣非常不友善，經常文攻武嚇，台灣人沒有一點骨氣與尊嚴嗎？為何要送錢給人家賺？到歐美日旅遊不是更好嗎？因為人家對台灣友善，且有自由民主與人權法治，台灣旅客若出意外，絕對有保障。

台灣人應該有骨氣與尊嚴，除非中國對台灣友善，承認台灣是個主權獨立的國家，承諾不再對台灣文攻武嚇，否則盡量不要去，若萬一出事，自己負責，不要再埋怨政府沒警告。

試問，烏克蘭人以後會與俄羅友善嗎？會有人再去觀光旅遊嗎？烏克蘭與俄羅斯也是同文同種，前者自由民則，後者專制獨裁，難怪兩國無法統一，台灣與中國不也是如此嗎？俄羅斯至少也是多黨政治且有總統直選，然而中國是／有嗎！

總之，台灣人要有骨氣與自尊，不要被人威脅、恐嚇，還去對方旅遊，讓錢給人賺。

（作者是大學教授）

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