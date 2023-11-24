自由廣場》中國土法煉晶，老美看好戲

◎ 李廣智

中國半導體發展雖受美國全力封鎖，卻依然勇往直前。據查，直至二○二四年底，中國將有卅二座成熟制程晶圓廠建成，加上原有的四十四座，中國將會擁有共七十六座成熟制程晶圓廠，有分析指，成熟製程將供需失衡，中國晶片業將成為「第四慘業」。

華為推出最新班號手機Mate60，標榜中芯國際自主研發的七奈米晶片（7奈米是二○一八年的技術），售價卻與全新的IPHONE13相約，可見中國成熟製程的良率非常低。即使中國於數年後提高成熟製程的良率，隨著時代的進步，七奈米晶片的價值也會隨之降低，加上習近平對晶片業一無所知，自以為一國之力可以支撐整個晶片的研發及生產，因此大力補貼，業者紛紛投入，結果導致業界「內捲化」，業者不斷的殺價競爭。更可怕是重覆中國當年土法煉鋼的歷史，利用土高爐將各家各戶的金屬用品收集煉鋼，以為可以在鋼產量上超英趕美，結果浪費舉國之力生產出大量垃圾，糧食產量大減，為之後的三年饑荒埋下伏筆。

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作為中國競爭對象的美國，當然會在先進製程及AI晶片上盡全力封鎖中國，但為何會在成熟製程上對中國如此寬容？誠如拿破崙所言，「永遠不要在敵人犯錯誤的時候打斷他們」。既然習總書記喜歡挖坑給自己跳，我們就安靜的坐到旁邊吃花生看戲好了。

（作者是整理師，香港籍）

編按：「內捲化」出自拉丁語的「involutum」一詞，原意是「包起來」、「捲起來」等，從二○一八年開始，「內捲」一詞在中國逐漸廣為人知，其引申意思是指：付出大量努力卻得不到等價回報，而須在競爭中超過他人的社會文化，包含了惡性競爭、逐底競爭等更為負面的涵義。

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