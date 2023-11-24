自由廣場》國中小校長暨教師的行政加給

◎ 陳啟濃

立法院今年五月份修訂「國民教育法」，並提出附帶決議，要求教育部針對國中小校長職務加給比照高中做出可行性評估。立法院近日提出因為國中小校長跟高中校長的職務繁重不同，而且會連帶牽動學校其他行政職的加給，造成經費上的負擔。

筆者認為教育部提出這樣的評估說法只是應付了事，沒有深入國中小去了解基層教育的水深火熱。除此之外，高中因為行政人員齊備，連校長室都有專用的職員與秘書。如果認為高中校長的工作比較繁重，國中小校長職責就相對單純，這真是外行人的理解。

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教育部辦理的國立高中校長遴選，每年的筆試都有將近上百人報名。各縣市國中校長的甄試，很多縣市面臨無人報考，甚至只剩下個位數報名。若國中校長的職務那麼單純，為何多數的國中老師都志不在此，數字不是說明一切了嗎。

而有的大型國小，校長職務也是乏人問津。因除了校內的課程領導，還要跟地方民代建立好關係，可說是內外交迫。有的大型學校的主任幾乎都是代理教師，因正式的專任教師沒人要承擔這麼繁重的責任。

教育部其實應要妥善回應立法委員的請求，深入了解國中小校長與行政人員的聲音與需要。中等教育階段的國中與高中老師係出同門，為何國中校長職務加給只比照國小校長，不能比照高中校長？而國中與國小的學校規模差異懸殊，如何在校長職務加給上有所區別，以鼓勵資深優秀校長願意承擔大型學校責任。至於連帶能夠提升國中國小兼行政老師的加給，更是能夠直接鼓勵老師兼行政的意願。

（作者是國中校長）

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