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自由廣場》堪憂的下屆新國會

2023/11/24 05:30

◎ 不謀

可能獲得席次的政黨陸續公布不分區名單，下屆國會基本的樣貌逐漸明朗，檢視完各政黨的安全名單，不免憂從中來。

國民黨安全名單保守估計十–十三名，這當中竟然只有兩名來自專業領域，其餘全是地方派系、政商二代以及二○二六年縣市長角逐者，其中張嘉郡更是集三屬性於一身，政治色彩可謂至深，泱泱百年大黨，竟淪落至此，難以想像這些政客們明年進入國會的後果，代表地方派系及家族利益，能夠造福百姓嗎？心念二○二六年的選戰，吃碗內、看碗外，還有時間為民喉舌嗎？

更可怕的是，排名第一名的韓國瑜幾乎篤定當選，韓過去擔任立委曾連續四個會期零質詢，簡直渾水摸魚，後來選上高雄市長，市政青黃不接，就職不到一年跑去選總統，被市民以壓倒性九七．四％的票數罷免。一向只謀其位，卻總是不謀其政的韓某，眼看明年就要重返國會！倘若藍白營立委席次過半，更可能成為立法院院長，因不分區立委是無法被罷免，未來他若在國會作亂，民意將沒辦法制裁。

民眾黨估計有機會取下八–十名，甚至喊出超越十席的口號，結果公布的最安全名單前六名有五名曾是他黨籍，其中有位變色政客是中介幫派入民眾黨的爭議者，表面上營造政黨共榮的氛圍，實際卻夾藏「黑勢力」，非常不可取。

民進黨雖估可維持十–十三名，但因執政包袱，可能下修至十席內，檢視其名單，六–十一名為各派系推薦，較為人詬病，但是前五名仍是亮眼，包含兒少、民防、環保、綠能及新住民等領域，都是臺灣亟待處理的議題，該黨透過不分區網羅國會專才，值得讚許。

基進黨和時代力量推估只能獲取三–五％支持，未必能得到不分區席次，然兩黨也負責任地推出各專業領域人才。

既然下屆國會已避免不了韓國瑜之流，不管是在區域還是不分區，泛綠支持者應當團結，將席次極大化，至少免去韓某當上立院龍頭興風作浪。

（作者是大學行政人員）

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