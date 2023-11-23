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自由廣場》民粹霸凌國家規範

2023/11/23 05:30

◎ 林基興

本月廿一日，有來自日本茨城的綠茶粉，含微量輻射而遠低於規範，但食藥署依立委要求，不得進口而銷毀。

我國法規是，食品的銫–134與銫–137劑量總和低於三百七十貝克／公斤（日本則更嚴格是一百貝克／公斤），從一○○年到一一二年，檢驗二二○四九七批日本食品，其中有二五二個樣本被檢驗出含微量輻射，但均未超出我國標準。這次則只有三貝克／公斤。

為何未超標的極低劑量卻須銷毀？國際標準是全球多年努力的成果，足以保護民眾健康。通常，世界衛生組織的標準包含五十倍的安全係數，已經非常保守。二○一四年，美國食藥局表示，沒有任何證據顯示福島食品會對健康造成危害；二○一五年，美國國家科學院也支持。二○一五年，頂尖期刊《自然》論文指出，福島食品已回復到核災前的標準。事實上，福島事故後，日本設限「食物輻射劑量每公斤五百貝克」。但即使每天吃此劑量的食物，連吃四個月，結果其輻射風險，仍「少於一次電腦斷層掃描的劑量」；二○一二年，日本更嚴格限縮至每公斤一百貝克，結果導致許多食物被浪費與銷毀、物價上揚，形成另類社會災難。

美國國家工程院輻射專家院士科恩（Bernard Cohen）指出，輻射劑量一年上限一毫西弗的毒性，「約同廿公克酒精或四十杯咖啡」。美國柯羅拉多州輻射約為全國均值的二倍，但癌症率比全國平均值低卅五％。

由於宇宙射線與地球自然物質，你我均釋放輻射。毒物學基本思維是，萬物是否為毒，關鍵在劑量，人不能因噎廢食。諾貝爾生醫獎得主與放射免疫專家雅蘿（Rosalyn Yalow）強調，生活中自有可忽略的輻射，應以理性引導人生。

其實，國人更要注意的是食品保存方式與期限、重金屬污染海產等，而非微量輻射。法哲笛卡爾名言「以前我接受的似是而非，何其多。」願國人理性而勿浪費食品，也祝福福島自立自強。

（作者是大學教授）

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