自由廣場》游淑慧大失國際禮儀

◎ 周立軒

針對蕭美琴搭配賴清德參選一事，代表國民黨參選台北市士林大同區立委的台北市議員游淑慧說，蕭美琴是優秀的女性外交官，但她聯想到日本的雅子妃，「一入深宮成怨婦」，又說，賴清德若當選總統，蕭美琴將不再有發揮空間。

雅子「妃」早已在二○一九年，因前任「天皇」明仁「生前退位」，雅子伴隨其夫德仁就任「天皇」後，已繼任「皇后」，國際禮儀應稱她為「雅子皇后」，要參選立委的游淑慧，怎會連日本皇室的頭銜都搞錯呢？

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游淑慧稱自己和蕭美琴同為女性從政人員，既然如此，那麼雅子皇后進日本皇室後，雖有諸多不適應，眾所皆知，但游用「深宮怨婦」形容雅子，簡直是不倫不類！我們要問，難道游淑慧議員從政從未受到任何歧視與偏見打壓？蕭美琴大使能擔任副總統候選人，同為女性從政人員，理應同感高興，何必唱衰呢？

國民黨號稱百年大黨，最懂國際關係，但游淑慧的發言令人錯愕，特別是在台日關係加溫，台日人民友好的現在，居然藉詞日本皇室以消遣台灣的女性候選人，既不尊重日本，也對同為女性的蕭美琴極不尊重，更是徹頭徹尾的對自己女性身分的不尊重，莫非國民黨與游淑慧議員以為日本人不懂中文，不會知道國民黨記者會的內容？不會知曉千里之外的台灣，有人拿雅子皇后當作消遣的話題？

這簡直是在拿台灣的國際形象與外交開玩笑，奉勸游淑慧，女人何苦為難女人？奉勸國民黨，何苦為難台灣人？

（作者是國會助理）

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