自由廣場》挺基進黨進入國會的意義    

◎ 吳樹民

日（十七）前台灣國家聯盟召開記者會公開表示，為確保台灣持續正向發展，應該維持由本土政黨主導行政權及立法權。總統的人選當然唯一支持民進黨總統候選人賴清德；國會部份，應以「本土政黨席次過半」為首要目標。因此，聯盟呼籲選民彈性配票，一戶至少一票政黨票，將基進黨送入國會，這對本土政權的鞏固具有多重意義。

首先，台灣民主的再升級，不只須由深具台灣意識的本土政黨執政，更須有對台灣忠誠的本土政黨來監督。基進黨可在國會中示範何為「對台灣忠誠的反對黨」，站在對台灣忠誠的立場，對政策進行合理的批判及監督，讓政治回歸理性討論，從而建立堅定的本土在野監督力量，終結過往國會中「本土的執政黨」vs.「親中的在野黨」的零和對抗格局。

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再者，藍白陣營自囿於親中的意識形態，於國會進行種種無理杯葛，本質是「政治鬥爭」，而非民主制度的「政黨競爭」。若由基進黨在國會扮演本土陣營的在野黨，則反對黨的發言權，將不再被親中的藍白陣營所壟斷。國會的競合關係將不再侷限於反對黨與執政黨之間，將同樣存在於反對黨陣營之間，藉由政黨間彼此對國家政策的合理批判，逐步建立正常的政治競爭文化。

最後，就台灣本土理念的具體實踐上，更須基進黨在國會扮演重要的先鋒角色。當執政的民進黨，因藍白陣營的牽制，而逐漸變成保守政權，對台派社團提出制憲、正名、落實轉型正義等改革議題，始終未能正面回應，台灣人民就更須要一個本土陣營的在野黨，在國會敦促執政的民進黨勿忘「進步」初衷。

廿年前，台灣國家聯盟的前身「手護台灣大聯盟」，號召二百萬人手牽手拉起貫穿台灣，綿延五百公里人龍，成功捍衛本土政權，阻止黨國復辟，讓台灣的自由民主得以持續發展。廿年後，台灣更為自由、開放，卻也因而更加暴露在中國謀奪台灣的危險陰謀之中。我們不能假扮高尚，簡單用「民主必勝」的空洞口號，淡化台灣面臨的險境。我們必須站出來大聲呼籲，廿年後的現在，台灣需要新一波的「手護台灣」，用手中的政黨票，將基進黨送入國會，升級台灣民主，強化抗中保台的力道。

長期的民調顯示，基進黨的支持度已經穩定超過四％，只要適度彈性配票，本土政黨在國會中馬上就能再多二–三席，「國會有基進，民主更有力」，台灣選民何樂而不為！

（作者是台灣國家聯盟總召集人）

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