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自由廣場》桃機三航廈動線不友善

2023/11/23 05:30

◎ 周文軍

桃園機場三航廈入境動線規劃不便、費時，易讓來台旅客一入國門就留下壞印象：

首先，入境登機門。一、二航廈、國際機場普遍設置於二樓，與機艙門同一樓層高度。三航廈因機坪交通道僅於機坪前設置，為使超高作業機具通過，必須提高空橋固定段高度，使得空橋長度較一二航廈，增加逾卅公尺、入境登機門設三樓。旅客下機後需走長又陡的空橋至三樓登機門。

其次，入境証照查驗。一、二航廈、國際機場普遍設置於二樓，旅客離機後在同一樓層高度，証照查驗後再下至一樓提領行李。三航廈因設計理念，將入境證照查驗設於航廈四樓。航廈機坪旅客需由三樓登機門，上四樓入境廊廳至航廈；衛星廊廳入境旅客，需由一樓電聯車站上四樓，證照查驗後，下至一樓提領行李。大幅增加旅客步行距離、時間。旅客多有隨身行李，且有十五％年齡逾六五歲、小於十五歲，規劃極不便利。

第三、聯外交通設施。三航廈入境尖峰旅客量約六千人次，為二航廈的二．四倍。因將停車場地面層以上空間，全部提供非旅客使用，限制停車位、上下車路緣設置。僅於地下一二層設置小客車停車場，停車位只有二航廈的三分之二。入境路緣二八○公尺，為二航廈三分之一。入境小客車無法配置路緣，須到地下停車場上車。

停車場進口於航廈B2層、出口於B1層，被捷運設施分為南北兩區，僅B1層最東側有通道聯通，動線複雜，使用不便。依一般停車場規劃，無法因應尖峰小時上千輛、瞬間三十—五十輛接客車輛通過、臨停上客。因停車位不足，常因無車位而須等待才能進入。

停車場既分南北兩部分，又分B1、B2層，旅客與接機者不好約定上車點。迎客大廳面積又不及二航廈半數，接客難度高。旅客步行遠，設施不實用。

三航廈建設服務，遠不如一二航廈、國際機場普遍設置，應務實檢討修正。

（作者是前中正航空站主任）

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