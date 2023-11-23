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自由廣場》可怕的不分區名單

2023/11/23 05:30

◎ 張國財

不分區立委設計的原意，是要為弱勢社福團體、缺乏資源的專業人士與年輕人提供參政機會，並讓傳統兩大黨之外的小黨，在國會有生存與發言的空間。近日看現任不分區立委全軍覆沒的中國國民黨二○二四不分區提名名單，讓人好奇，這份堪稱大洗牌、大換血的名單，是想給選民刮目相看的錯覺，還是只能給人耳目一「驚」的感受？

掛頭牌領軍的韓國瑜：這個政壇老江湖，在網路上，最膾炙人口的名言是「能撈就撈、能混就混」！過去在三屆立委任內，有四個會期的發言數是零，立委薪資卻領好領滿，果真能撈能混！高雄市長一役，憑三寸不爛之舌，雖一時坐上高雄市長寶座，卻因剛上任就競選總統而慘敗，旋被高雄市民罷免，這樣的人竟是排名第一，中國國民黨人才在哪裡？更不敢想像：江湖調調，插科打諢、玩笑當有趣，玩世不恭的政治小丑，萬一在立法院敲起議事槌，國會殿堂會不會淪為馬戲團？

至於排名第五、十二、十五的陳菁徽、張嘉郡、吳亮儀，除了張榮味女兒張嘉郡之外，其它三人都沒有知名度，但北醫婦科主任陳菁徽能算是缺乏資源的專業人士嗎？嘉義縣婦女會理事長吳亮儀能算是弱勢的社福團體代表嗎？幸好有人指點迷津，這才起底，陳菁徽是黃昭順的女兒、吳亮儀是溫玉霞的女兒，選民這才恍然大悟，原來，所謂的新政治，所謂的後起之秀，說得冠冕堂皇，卻都是政二代呀。

更可怕的是排名十七的李霞，並非單純的新住民代表，早在二○一六年，她就公開向中國國民黨嗆聲：「國民黨『膽子』小，不敢把中配放不分區，害中配姊妹們『寧可投統促黨』」，人在台灣、心向中國，明目張膽。

這次，中國國民黨提名的不分區，又撈又混者有之、政治世家子女者有之，還大膽找「準中國代理人」的歸化角色，這，真是令人不寒而慄呀！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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