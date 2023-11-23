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自由廣場》歸化式滲透 中國收買不分區立委席次

2023/11/23 05:30

◎ 高佳芳

前一陣子，民眾黨不分區立委擬提名中國籍配偶、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯，輿論為之譁然，因反對聲浪太大，她最後只好婉拒不分區立委提名，卻見貴報廿一日報導，指出民眾黨不分區名單，仍有具中國籍配偶身分的李貞秀在列。

取得台灣身分證的中國配偶不在少數，大部分新住民都守本分。然而，類似徐春鶯之流者，一旦當選立委，有可能危及台灣的國家安全，不可不防，因為類似教訓在日本早有先例，台灣不能再被複製。

日本繼去年十一月西班牙「保護戰士」發表「中國海外派出所」（參考《自由廣場》二○二二年十二月十日刊「從吳麗香看中國警察駐東京派出所」）之後，今年一月十二日，產經新聞的佐佐木類副部長也在網路「晚刊富士」發表「中國對日本政界『諜報滲透』參院，試圖收買特定名額『日本國籍，忠誠祖國嫌疑』」，指出歸化日本的中國人，企圖透過親中議員穿針引線，以收買NHK黨的不分區席次。中國過去是運用美色、招待等手段，收買親中議員透過「間接質詢」以影響日本政界。然而，最近則以收買議員席次的「直接質詢」勾當，直接左右日本政府的重要決策。

那名歸化日本的中國人後來被起底，在武漢肺炎初期，將集體感染的鑽石公主號遊輪的中國客接運回國，而被中國譽為「愛國華僑」。他回答媒體採訪時坦承「歸化日本，心懷祖國」，三天後被NHK黨取消資格。這種企圖代中國「直接質詢」的做法，台灣已經有自認中國人的立委，一旦再出現取得「台籍身分」卻「心繫祖國」的立委，事態更一發不可收拾。再說，立委候選須滿廿三歲，而中國配偶取得台灣身分證者即可登記，這對長年在台薰陶民主氣息的鄉親，公平嗎！期盼立委諸公，為社稷著想，早日修法，防堵危及國安及違背公平原則的選舉。

（作者是日本天理大學語言教室台灣華語講師）

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