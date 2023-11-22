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自由廣場》﹙林保華專欄﹚台灣穩定力量反制中共介選亂局

2023/11/22 05:30

藍白合的鬧劇愈演愈烈。除了各懷鬼胎，當然也與中共的介選有關。無論柯文哲民調有多高，中共最需要的依舊是國民黨。理由很簡單，中共需要中國國民黨的中國法統，只要國民黨還存在一天，中共的「統一」台灣才是國共內戰的完美結果。因此，別說是「兩岸一家親」，就算是「習柯一條褲」也沒用。何況柯文哲投機善變，翻臉比共產黨還快，中共怎麼敢相信這樣一個政客？他在台灣扮演的角色，就是搗亂：中共期望他搗民進黨之亂，哪裡想到他也搗國民黨之亂。

十一月十五日上午，在馬英九見證下，柯文哲與馬英九、朱立倫、侯友宜簽下六點共識的不平等條約後，柯出場時像一隻鬥敗的公雞，其後因抬轎者炸鍋，柯再度變臉，推翻共識。他們四人密會時，馬英九出示什麼法寶大滅柯文哲威風，引發熱議。希望柯文哲提告後檢調可以查出並公開影片。

當馬英九出手表示支持全民調時，許多人以為馬英九站在柯文哲那邊施壓朱侯，以致侯辦執行長金溥聰拒絕接聽電話，柯文哲則欣然赴會。誰知結果卻是相反。馬英九豈有通天本事？背後自然是中共。這時洩露出馬辦執行長蕭旭岑曾赴北京出席論壇，應是帶了「法寶」回來，交由馬英九出手。很少有論壇是在釣魚台國賓館舉辦的，內裡必有蹊蹺。我住過釣魚台國賓館三晚，那裡無法自由進出，進出的汽車牌號都要經由某單位通知大門警衛才准出入。國賓館內有十幾棟大樓，蕭旭岑跑到別棟大樓與他人密會，外界根本無從得知。

柯文哲不敢違逆中共的藍白合意圖。然而隨風搖是柯文哲的性格，所以不到最後一分鐘，無法斷定藍白合破局。因為不得罪北京是他的鐵律；即使破局，他也會編出奇奇怪怪的理由為自己辯護。例如他無端透露AIT打電話給他，就是向北京表白他也受到美國的壓力，所以不能完全遵照北京的意思做。他說討厭國民黨，但是更恨民進黨，這也是對北京說的，藉此討好中共，因為他的支持者中就有綠營的一些人。柯文哲在翻桌後的廿四小時內去見郭台銘兩次，據稱什麼配、什麼合都有可能。而郭又是中共排斥的參選人，可見這場選舉，中國本來要執導紅與綠的對決，結果卻是三腳、四腳亂成一團。

所幸代表台灣本土的賴清德堅持走自己的路，中心放在競選政綱，如何造福台灣、造福人民，而非「分豬肉」，從而成為台灣的穩定力量。如今與蕭美琴登記「賴蕭配」，成為第一組登記的正副總統參選人。賴蕭都是民進黨內正派而能幹、穩重的從政政者，具有完整歷練，高瞻遠矚的韌性，且務實做好眼前工作，他們天衣無縫的搭配，將是維持中華民國台灣在國內外永續發展的生命線，台灣選民真的是慶幸得人。

（作者為資深時事評論員）

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