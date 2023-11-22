自由廣場》台鐵淪為公務員翻身跳板

◎ 伍小姐

日前立法院通過台鐵公司化草案後，便陸陸續續傳出內部員工離職或出走的消息，

實際上，近年台鐵除透過鐵路特考遴選具有資位的公務人員外，亦自行辦理約聘僱人力的甄補，按理早應補足因退休潮所造成的人力缺口了，經探察後才發現，原來台鐵內部的人力安排，除有資位的公務人員按照資位分發至各車站及業務單位外，其多半將較輕鬆又無壓力的職缺透過約聘僱的方式，讓部分上級或有力人士的親屬能夠占穩該職缺，形同是酬庸的性質。

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而透過鐵路特考進入台鐵的交通事業制公務人員，又多半在三年的特考限制轉調解除後，以各式名義請調至交通部及其所屬單位，其再三年後，即可轉調至交通部以外之各公務機關，於是造成台鐵人力不斷流失，造成每年都舉辦特考，但越考人力就流失得越多的怪現象。

舉例來說，一名女性如果考上台鐵員級資位的鐵路特考，透過育嬰假和家庭照顧假以及育嬰留職停薪的方式，可能工作幾個月就可以請調至交通部或所屬單位，再三年就可以請調至其他公務機關，初估計算，等於不到6年就可以取得相當普考職缺。

但這是非常有問題的制度，除普考與鐵路特考性質相去甚遠外，兩者不論在錄取率和錄取分數以及考試科目和考生取向，都有極大落差。

就110年的鐵路特考來看，員級在該年有1148人報考，719人到考，錄取人數52人，錄取分數59.67，錄取率7.23%；而普考最多人考，分發最廣的一般行政，則有8391人報考，到考人數5634人，錄取人數201人，錄取率3.57%。單就此點來看，競爭如此激烈的普考，等於是萬中選一，素質自然不在話下。

且鐵路特考的科目和實際上進入台鐵所從事之業務，因具有高度專業性，也與外部他單位難以接軌，更難檢驗其是否具有民主素養及管理專才。

然今卻使其可透過3年的特考限制解除，及6年的轉調交通部外單位限制解除之方式，取得當初門檻更高的普考資位，除有專業性疑慮外，更有失公平，並讓台鐵的人才留用等同空想，建議相關單位應儘速檢討改進，以維民眾權益，也讓人才留在該留的地方，並且完善國家考試用人計畫，使公共政策和公務執行及管理，更趨專業、公正、合法。

（作者任職於台鐵）

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