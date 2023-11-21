自由廣場》【鏗鏘集】老朋友是獨裁者

◎ 王景弘

美國總統拜登算是老人，也認識習近平「很久」，但他不是中國特色的「老朋友」，否則不會「坦率的」點名習近平是「獨裁者」。

「老朋友」是中南海綁架外國人士的印記，代表他們對中共政權死忠，不敢責難，凡事同情，從史諾到季辛吉、尼克森、老布希都是如此，柯林頓也幾乎失節。拜登總算看破習近平的手腳。

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台灣紅統當中國應聲蟲，嘲笑美國沒落，中國經濟GDP即將超越美國，拜登頂不住習近平的戰狼攻勢，但在舊金山峰會，習近平姿態更像熊貓，同意毒品管制、恢復軍事交流，保證願意與美國「做夥伴，做朋友」。

習近平要求美國恢復金融投資，放鬆技術移轉的管制，突顯出中國經濟衰退，外資撤退，出口衰退，大量失業與房地產泡沫危機，需要喘息的機會。

他宣稱中國沒有二○二七年，或二○三五年對台灣動武的計畫或討論。雖說「兵不厭詐」，但習近平如此「洩露國家機密」，與堅稱台灣是「中國內政」不容外人干涉的高調，大異其趣，如同承認台海有事也是「美國有事」，不是中國「內政」。

拜登強調「管控競爭，避免造成衝突」，重點在「競爭」；經濟科技發展要競爭，自由民主理念與共產獨裁理念要競爭。

美國沒有理由，也不想發動與中國的衝突，但美國和它的民主夥伴堅信，民主自由的普世價值，對和平與發展比共產專制優越，冷戰結束，民主自由獲得勝利，拜登堅持與中國「競爭」的策略，正打到習近平的要害。

「老」朋友拜登並不糊塗，儘管習近平好話說盡，卻不信守承諾。中國白紙黑字不搞霸權、習近平對歐巴馬承諾不在南海搞軍事化，卻都食言。拜登用雷根「信任但要驗證」的態度對待習近平，不愧是有識人之明的「老」朋友。

（作者為資深新聞工作者）

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