晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》香港金融中心的三種死法

2023/11/19 05:30

◎ 李廣智

由於港幣持續被拋售，觸發弱方兌換保證，香港金管局於短短一年內共49次進場，利用外匯儲備買入港幣，以維持7.75至7.85港幣兌1美元的聯繫匯率，而維穩金額已達2936億港幣（約台幣1.2兆），因此美國國會報告直言，香港金管局會為了維持維持港幣與美元掛鉤，將耗盡香港財力。

筆者認為香港資金外流的原因有二。一是由於英國推出BNO 5+1方案，讓持有BNO之港人可以移民到英國，於是引發人材與錢財大量流失，香港政府見狀況不妙，於是無理禁止BNO移英港人提取原本取屬於自己的強制公積金。二是由於俄羅斯為迴避西方制裁，將黃金交易從中東轉移到香港，利用香港的聯系匯率將黃金變成美元，過程中港幣定被嚴重貶值，而金管局為了維持聯繫匯率，必定以大量外儲備購買港幣。

9月中已有報導指，一名居港俄羅斯人利用香港的空殼公司，走私大量美製軍用電子製品到俄羅斯，如今香港更幫助俄羅斯洗錢換美金，此舉將引發美國對香港更嚴重的制裁，香港必定成為中美角力的重要戰場，此其一。或許美國制裁還沒來到之前，香港外匯儲備早被俄羅斯黃金淘空，此其二。港幣最後被一眾國際空頭咬個屍骨無存，此其三，當然以上三種情況有可能一起發生。

（作者是整理師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書