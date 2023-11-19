自由廣場》香港金融中心的三種死法

◎ 李廣智

由於港幣持續被拋售，觸發弱方兌換保證，香港金管局於短短一年內共49次進場，利用外匯儲備買入港幣，以維持7.75至7.85港幣兌1美元的聯繫匯率，而維穩金額已達2936億港幣（約台幣1.2兆），因此美國國會報告直言，香港金管局會為了維持維持港幣與美元掛鉤，將耗盡香港財力。

筆者認為香港資金外流的原因有二。一是由於英國推出BNO 5+1方案，讓持有BNO之港人可以移民到英國，於是引發人材與錢財大量流失，香港政府見狀況不妙，於是無理禁止BNO移英港人提取原本取屬於自己的強制公積金。二是由於俄羅斯為迴避西方制裁，將黃金交易從中東轉移到香港，利用香港的聯系匯率將黃金變成美元，過程中港幣定被嚴重貶值，而金管局為了維持聯繫匯率，必定以大量外儲備購買港幣。

請繼續往下閱讀...

9月中已有報導指，一名居港俄羅斯人利用香港的空殼公司，走私大量美製軍用電子製品到俄羅斯，如今香港更幫助俄羅斯洗錢換美金，此舉將引發美國對香港更嚴重的制裁，香港必定成為中美角力的重要戰場，此其一。或許美國制裁還沒來到之前，香港外匯儲備早被俄羅斯黃金淘空，此其二。港幣最後被一眾國際空頭咬個屍骨無存，此其三，當然以上三種情況有可能一起發生。

（作者是整理師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法