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自由廣場》讓3%或讓6%的辨識

2023/11/19 05:30

◎ 莊宇森

馬英九、國民黨、民眾黨三方所推派的民調專家漏夜開會，以民調決定總統副總統正副手人選。經過5個半小時以上漫長討論，因民眾黨方面主張3%，國民黨方面主張6％，直到11月18日凌晨2點都無法達成共識而導致破局。最後，僅有馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬辦推薦的代表陳陸輝、國民黨推薦的代表莊伯仲三人都簽字，民眾黨推薦的代表關智宇拒絕簽字。

根據三位民調統計專家檢視，在9份民調中，有下列2項重大歧異：

其一，民眾黨推薦的代表認為3份有問題應排除不計，國民黨推薦的代表認為這3份沒有問題應列入採計，這3份民調是否列入採計，雙方未達成共識。

其二，依統計誤差計算，「侯柯配」對「柯侯配」為五比一。但民眾黨推薦的代表則認為，應以柯文哲主席一直以來主張的3%計算，而應為三比三。

關於其中3份民調是否列入採計？或許並非本次民調的重點。本次民調重點在於所謂的「讓3%」，究竟是「讓3%」還是「讓6%（± 3%）」？誠如國民黨智庫執行長柯志恩所言「學過統計學都知道，誤差範圍就是正負3%」，但所謂的「讓3%」是統計學上的用詞嗎？如果是，所謂的「讓3%」當然就是「讓6%（± 3%）」；但如果不是，則所謂的「讓3%」就真的是「讓3%」，而不是「讓6%（± 3%）」了。

依吾人之所知，所謂的「讓3%」並不是統計學上的用詞，而係一般民間用語，例如：我們常聽說「Ａ讓B 10,000票」，當然不是指「Ａ讓B ± 10,000票（即20,000票）」！故所謂的「讓3%」應如何解釋，應不言可喻。且在馬前總統所主持的協調會所達成的6點結論中，並未加以定義「讓3%」即是「讓6%（± 3%）」，直接使用「統計學上的誤差範圍」來定義所謂的「讓」，是否得宜？恐有疑義。

（作者是世新大學講師）

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