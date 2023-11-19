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自由共和國》朱敬一／《我們如何守住台灣》

2023/11/19 05:30

《我們如何守住台灣》是一本超級好、超級重要的書（取自作者臉書）

朱敬一／中研院院士

《我們如何守住台灣》是一本超級好、超級重要的書！

這本書是一本「公民參與」的寫作示範。作者針對近年來日漸真實的「中國武力犯台」危機，提出了一整套的情境想像、思考推理、結論試擬、策略鋪陳、戰備調整、公民角色、問責監督等。這裡的功課並不簡單，尤其是涉及國防軍事的部分，更需要許多的資訊收集與研判。所幸，作者能夠找到一群國防軍事專家，經由他們的訪談回饋，逐漸整出「守住台灣」的完整想法。尤其是，此書的內容鋪陳都是以「家人對話」為背景，也毫不避諱家人人身避險、甚至移民逃難的可能選擇。這樣真誠的的議題討論方式，讓讀者容易產生認同。

全書的架構，大略分為幾塊。第一，是列出台灣的選項，看看我們究竟有沒有「不備戰而苟全」的可能性。作者用香港、新疆、西藏、甚至早年國共內戰的例子，解說陳述一個事實：除了備戰，台灣難有其他選項。用我的文字來表達，作者苦口婆心所希望讀者了解的只有一點：不要對中國共產黨存有任何幻想。台灣人民普遍對中國共產黨體制與歷史缺乏了解，對於這個政權的列寧式控制、以黨領政、階級鬥爭、殘暴鎮壓、泯滅人性、文化大革命、西藏大屠殺、新疆集中營等，都印象稀疏。如果台灣人不了解中國共產黨，則就容易產生「苟全」的錯覺，因心防鬆懈而成為中共的魚肉。

全書的第二部分，就是要陳述「中共犯台」的基本模式。這一部分的敘述，差不多是所有軍事專家的共識。由於台灣海峽的屏障，中共犯台大概包括海空封鎖、摧毀通訊、取得空優、轟炸關鍵點、海上兵船登陸、陸戰掃盪等幾個階段。而台灣要在這些戰場取得勝利，就要做到「聯盟友、守空域、擊渡海、抗登陸」幾件事。

而本書的第三部分，就是要告訴讀者如何善盡公民責任，督促我們各層級政府官員，去預做準備，做好這些事。

作者的種種論點我都同意。以下，則是幾點補充看法。

一）作者在書中描述了許多「臉貼在中共屁股上」的台灣官員、民代、軍官，幾乎是扮演扯台灣後腿的角色。我認為這個部分若能更加釐清，將有助於提升軍事戰力。因為我們的國家處境特殊，國軍經常期待被告知「為誰而戰、為何而戰」，而政府官員與民意代表也偶有認同混淆。中華民國國軍與所有公務人員，效忠的對象都是我們的憲法，以及我國憲法所刻劃的民主制度。一旦中國武力入侵佔領，我們的民主制度、種種自由（言論、思想、集會、講學、遷徙、選舉、契約、宗教等）、生活方式，全都灰飛煙滅。台灣任何人都可以有不同的「統／獨」論述，但是任何人的論述卻都不重要；唯有透過憲政機制決定的國家走向，才是民主的共同抉擇。中華民國國軍以生命捍衛台灣，為的就是捍衛我們的自由、民主、憲政、法治。我希望這樣的憲政見解能夠廣為宣傳，逐漸成為凝聚的力量。

二）就「聯盟友、守空域、擊渡海、抗登陸」而言，我覺得作者對於「聯盟友」一項描述得略為狹窄，太著重在「軍事」方面的聯盟。在真正的國際戰略關係上，平時非軍事的結盟，往往是非常時期軍事結盟的基礎。簡言之，盟友多少與關係多好，都不是作戰時的外生變數，而是平時的內生變數，台灣都有努力的空間。

舉幾個例子：法國總統馬克宏主張歐洲主義，不利於台灣的整體防衛，台灣能怎麼突破？中國長期操弄聯合國二七五八號決議，阻礙台灣的國際觸角，台灣除了燒錢買廣告之外，能怎麼做？美／中科技戰方興未艾，台灣做為科技產業的大咖，可以如何利用形勢、做些什麼？面對國際廠商與中國密切的經濟互動，台灣要如何才能「腐蝕」這些利益根基？中國的戰狼外交到處惹人厭，台灣要如何在國際間「定型化」這樣的討厭形象？民主國家的權力分為行政立法司法三塊，而司法那一塊更是完全獨立的。台灣可以如何利用，去擴大我們的盟友與國際支持？

以上這些面向，我都有相當的思考，也有一些戰略方向。但是這些策略當然不適合拿出來公開討論。我想講的是：中國武力犯台的戰爭模式，差不多是定型的。台灣要如何面對這個定型挑戰，是我們共同要「解題目」。但是，台灣要如何在當前詭譎的國際環境下做好「聯盟友」，這不是一個給定的習題。這裡需要更多的創意與突破，是「找題目」而不是「解題目」，是不太一樣的挑戰。在這一方面，我們做的努力不夠。

三）同理，中國國內的情況，雖然台灣能夠使力的機會不大，但還是有努力的空間。我認為，十三億中國人共同凝聚的民族主義，那也是台灣安全背後的隱性壓力。若能疏解十三億人民族主義的糾結，對中國人民與中國共產黨加以區隔，對台灣安全絕對是有好處的。

台灣在歷史上經歷過許多不同文化的 inpu︰原住民、漢人移民、葡萄牙人、荷蘭人、日本人、新住民等，都扮演一些角色。但整體而言，台灣在血緣、文化上，與中國確實有淵源連結。然而這血緣、文化的連結，與政治隸屬完全無關。更何況，台灣的民主實踐已經頗為成熟，絕對不會接受中共的極權統治。在民主成熟的台灣，我們不需要外力「解放」，更不需要被「再教育」。

因此，台灣拒絕對岸的武力入侵，這是政治體制上的尊嚴自主、這是民主體制的斷然抉擇，但不表示這是血緣文化上的一刀兩斷。也許從這裡切入，可以將共產黨的武力企圖與十三億中國人民族情感之間的區別，說得更淸楚，庶幾能疏解一些民族主義的迷惘壓力。這些努力有多少效果不知道，但是成本很低，絕對值得思考。

四）讀完全書，其實還有些憤怒，需要發洩。我丟（廣東話），台灣人民要花這麼多時間心力，去討論、防備、避免一個可能會讓幾萬人「家破人亡」的場景，為什麼？不是因為我們做了什麼刺激中共的事，而是因為中共的統治基礎不穩，需要到隣居家殺人放火，以分散國內注意力。不是因為台灣威脅到中國，而是因為中國維尼的愚蠢自大，想要向美國證明自己「大國崛起」。不是因為台灣「神聖不可分割」，而是因為習近平要靠窮兵犢武，來掩飾百年國恥的自卑。就是這樣的心情，令人憤怒，忍不住長呼一聲，丟。

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